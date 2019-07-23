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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.07.2019 - 08:15, Son Güncelleme:

LGS ikinci tercihler ne zaman? MEB LGS nakil ve ek tercih takvimini açıkladı

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LGS ikinci tercihler ne zaman? MEB LGS nakil ve ek tercih takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 dolarken, Anadolu imam hatip liseleri yüzde 99,9, mesleki ve teknik Anadolu liseleri de yüzde 98 doluluk oranına ulaştı. Gözler şimdi, LGS nakil ve ek tercih sürecinde. Peki, LGS ikinci tercihler ne zaman? LGS nakilleri ne zaman başlayacak?

Dün açıklanan LGS yerleştirme sonuçları sonrasında, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. İşte, MEB'in açıkladığı detaylar...

Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ile boş kontenjanları belli oldu.

Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına e-Okul’dan ulaşılabilecek.

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