LGS ikinci tercihler ne zaman? MEB LGS nakil ve ek tercih takvimini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 dolarken, Anadolu imam hatip liseleri yüzde 99,9, mesleki ve teknik Anadolu liseleri de yüzde 98 doluluk oranına ulaştı. Gözler şimdi, LGS nakil ve ek tercih sürecinde. Peki, LGS ikinci tercihler ne zaman? LGS nakilleri ne zaman başlayacak?
Dün açıklanan LGS yerleştirme sonuçları sonrasında, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. İşte, MEB'in açıkladığı detaylar...
Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.
Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.
BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ile boş kontenjanları belli oldu.
Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına e-Okul’dan ulaşılabilecek.
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