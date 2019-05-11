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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.05.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

LGS bu yıl ne zaman? LGS'ye son 1 ay kala ne yapılmalı?

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LGS bu yıl ne zaman? LGS'ye son 1 ay kala ne yapılmalı?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için hazırlıklar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan MEB LGS sınav kılavuzuyla öğrencilere bazı hatırlatmalarda bulunulmuş, rehberlik etmek amacıyla bazı güncellemeler yapılmıştı. Peki, ortaöğretim öğrencilerinin girdiği LGS bu yıl ne zaman yapılacak?

Mayıs ayının ortalarına yaklaşan öğrencilerin LGS heyecanı artı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Bu yılın takvimine göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran 2019'da yapılacak.

İki oturum olarak düzenlenecek sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

LGS’YE SON 1 AY KALA NE YAPILMALI?

Eğitim Uzmanı Koray Varol, sınava hazırlık sürecinin tamamı gibi son bir aylık süreci de doğru bir şekilde yönetmenin önemli olduğunu belirtti. Varol, “Bu süreçte öğrenciler, öncelikle varsa konu eksiklerini tamamlamalı, daha sonra da bildiği konuların tekrarını yapmaya özen göstermeli. Sonra da bu konularla ilgili soru çözerek, konuların pekiştirilmesinde fayda var” dedi.

‘KALAN ZAMANI VERİMLİ GEÇİRİN’

Yaklaşık bir milyon öğrencinin girdiği LGS’de geçmişe dönük çalışmaların önemine değinen ve bu bir aylık zamanın verimli geçirilmesi gerektiğini belirten Koray Varol, şunları söyledi:

“Uzun bir çalışma maratonunun sonuna gelindi. Sınava bir ay kala hem öğrencilerin hem de velilerin heyecanı arttı, ama sınava hazırlık sürecinin tamamı gibi bu kalan zamanı da doğru bir şekilde yönetmek çok önemli. Bu süreçte öğrenciler, öncelikle varsa konu eksiklerini tamamlamalı. Bunun için okuldaki öğretmenlerinden ya da konuyu bilen arkadaşlarından destek alabilirler. Her konunun bütün alt başlıklarına ve kazanımlarına hakim olunduğundan emin olmak gerekiyor. Öğrenci, konu eksiklerini tamamladıktan sonra da bildiği konuların tekrarını yapmaya özen göstermeli. Çünkü süreç içinde bildiği konuları unutabilir. Eksik olduğu konuların tekrarını yaptıktan sonra bunlarla ilgili soru çözümü yapması, konuları pekiştirmesini sağlar.

DENEMELER SINAV PRATİĞİ

Bu süreçte öğrenciler, bir program dahilinde hem branş denemelerini hem de tam denemeleri, saat tutarak çözmeli. Yapamadığı sorular onlar için yeni bir tekrar ve boşlukları doldurma haritası olur. Ne kadar çok deneme çözerse o kadar sınav pratiği yapmış olur. Bu da giderek artan sınav heyecanının azalmasını sağlar.

EBEVEYNLER YAPICI VE GÜVEN VERİCİ TUTUM SERGİLEMELİ

Ailelerin, sınav sonucu ne olursa olsun bunun onların sevgisinde bir şeyi değiştirmeyeceği, normal yaşamlarının olduğu gibi devam edeceği mesajını çocuğa doğru bir şekilde vermesi çok önemli. Sınavın son bir ayında ailelerin olumsuz eleştiriden ziyade yapıcı, destekleyici, güven verici bir tutum sergilemeleri, çocukların kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlar. Stresin arttığı bu süreçte öğrencinin ders dışında sosyalleşme ihtiyacı da artacak. Aileler bu noktada, çocuğa destek olmalı. Birlikte geçirilecek sosyal etkinlik, bir pazar kahvaltısı, bir piknik kısacası aileyle geçirilecek küçük zamanlar, çocuğun bu ihtiyacını en doğru şekilde karşılayabilir. Bir öğrencinin bu adımların hepsini düzenli bir şekilde tamamlaması da ona başarıyı getirir. Sınava girecek bütün öğrencilere başarılar dilerim.”

 

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