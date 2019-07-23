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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.07.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

LGS boş kontenjan ve taban puanları | e-Okul lise boş kontenjanlar

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LGS boş kontenjan ve taban puanları | e-Okul lise boş kontenjanlar

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları, beklendiği üzere 22 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 'www.meb.gov.tr' internet adresinden duyuruldu. Gözler şimdi, liselerin boş kontenjan ve taban puanlarında. İşte, MEB'in açıkladığı LGS boş kontenjan ve taban puanları...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ile boş kontenjanları belli oldu. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

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REHBERLİK HİZMETİ MEYVESİNİ VERDİ

MEB tarafından LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler için bu yıl ilk kez hazırlanan "tercih robotu"ndan milyonlarca öğrenci faydalandı. Sınavla öğrenci alan okullara yönelik kullanıma sunulan tercih robotu 3 milyon 91 bin 875 kez kullanıldı.

Sınav puanı olmadan öğrenci alan okullara yönelik oluşturulan yerel yerleştirme tercih rehberi ise 12 milyon 688 bin 103 kez kullanıldı.

Öğrenciler, Bakanlık tarafından daha önce mesleki ve teknik eğitimin tanıtımıyla ilgili hizmete alınan "Mesleğim Hayatım" portalından da tercih döneminde 1 milyon 679 bin 250 kez faydalandı.

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