LGS boş kontenjan ve taban puanları | e-Okul lise boş kontenjanlar
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları, beklendiği üzere 22 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 'www.meb.gov.tr' internet adresinden duyuruldu. Gözler şimdi, liselerin boş kontenjan ve taban puanlarında. İşte, MEB'in açıkladığı LGS boş kontenjan ve taban puanları...
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ile boş kontenjanları belli oldu. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
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REHBERLİK HİZMETİ MEYVESİNİ VERDİ
MEB tarafından LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler için bu yıl ilk kez hazırlanan "tercih robotu"ndan milyonlarca öğrenci faydalandı. Sınavla öğrenci alan okullara yönelik kullanıma sunulan tercih robotu 3 milyon 91 bin 875 kez kullanıldı.
Sınav puanı olmadan öğrenci alan okullara yönelik oluşturulan yerel yerleştirme tercih rehberi ise 12 milyon 688 bin 103 kez kullanıldı.
Öğrenciler, Bakanlık tarafından daha önce mesleki ve teknik eğitimin tanıtımıyla ilgili hizmete alınan "Mesleğim Hayatım" portalından da tercih döneminde 1 milyon 679 bin 250 kez faydalandı.
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