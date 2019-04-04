LGS başvurusu nasıl yapılır? Okul başarı puanı için bakandan açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından haziran ayında gerçekleştirilecek olan LGS için başvuru kılavuzu önceki gün yayımlandı. Sayısal alan için 40 soruya 80 dakika, sözel alan için ise 50 soruya 75 dakikada cevap verecek olan öğrenciler, bu sınavlara 1 Haziran tarihinde iki oturumda dahil olacak. Peki, LGS başvurusu için kılavuzda dikkat edilmesi gereken noktalar neler olacak? İşte, başvuru kılavuzu ve detaylı bilgiler
Halk arasında Liselere Giriş Sınavı (LGS) olarak kodlanan merkezi sınav için detaylar bakanlık aracılığıyla yayımlandı. Okul müdürlüklerinin alacağı müracaat ile başvurularını tamamlayacak olan öğrenciler, giriş belgelerini ise 22 Mayıs tarihinde edinebilecek. Peki, LGS başvurusu nasıl yapılır? İşte, sınavda öğrencilerin karşılaşacağı soruların dağılımı ve merak edilen bilgiler
LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
LGS'ye girebilmek için sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, E-Okul üzerinde yer alan bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecek.
Öğrencilerin bilgilerini okul müdürlükleri teyit edecek. Dolayısıyla bu aşamada sorumluluk okul müdürlüklerinin olacak. Başvurular okul müdürlükleri üzerinden tamamlanacak.
Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) bünyesinde eğitim gören öğrenciler ise bu aşamada Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecek.
Yurt dışında okuyan öğrenciler için başvuru süreci ise kılavuzdan öğrenilebilecek.
SINAVSIZ YERLEŞTİRME BAZI KRİTERLERE GÖRE YAPILACAK
Bakanlık 3 Nisan'da yayımladığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi’nde yerel (sınavsız) yerleştirmeyle ilgili bilgilere yer verdi. Yerel yerleştirme ikâmet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve devam-devamsızlık kriterlerine göre yapılacak. Eşitlik olursa sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Eskiden yer alan yaş kriterlerine ise yer verilmedi. Sınavsız öğrenci alan okullara geçişle ilgili usul ve esaslar ise kılavuzla belirlenecek.
KONTENJANLAR ARTTI
Sınavla öğrenci alacak fen, sosyal bilimler, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin teknik programları ve özel program ile proje uygulayan liselere gitmek isteyen adaylar, 14 Nisan’a kadar başvurularını elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacak.
Türkiye genelinde 1526 liseye toplam 139 bin 120 öğrenci sınavla alınacak. Böylece geçen yıl 126 bin 510 olan kontenjan sayısı bu sene yüzde 9 artış gösterdi.
OKUL BAŞARI PUANINDA DEĞİŞİKLİK
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, merkezi sınav puanının hesaplanmasında okul başarı puanının dahil edilip edilmeyeceğiyle ilgili " Merkezi sınav puanının hesaplanmasında bu bağlamda bir değişiklik yok. Yani, merkezi sınav puanının hesaplanmasına okul başarı puanı dahil edilmeyecek.
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde önce okul başarı puanı üstünlüğüne, eşitliğin yine sürmesi durumunda ise sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Eşitliğin yine devam etmesi durumunda sırasıyla okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliğine bakılacak. Eşitlik yine devam ediyorsa öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak" diye konuştu.
Mahmut Özer, "Okul başarı puanının değerlendirilmesinde 2018 yılında örneğin 80-100 başarı dilimi gibi puan dilimleri dikkate alınıyordu. 2019 yılında bu puan dilimleri kullanılmayacak. Hesaplanan okul başarı puanları virgülden sonra dört hane olarak dikkate alınacak.
Ortaöğretim kurumlarına sınavla ve sınavsız yerel yerleştirmede genel olarak öğrencilere sürpriz olacak büyük değişikliklere gitmedik. Daha çok 2018 yılında sorun oluşturan alanlara odaklanarak iyileştirmeler yaptık" diye konuştu.
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