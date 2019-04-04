LGS başvurusu nasıl yapılır? Okul başarı puanı için bakandan açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLGS başvurusu nasıl yapılır? Okul başarı puanı için bakandan açıklama
GeriGündem LGS başvurusu nasıl yapılır? Okul başarı puanı için bakandan açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
04.04.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

LGS başvurusu nasıl yapılır? Okul başarı puanı için bakandan açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
LGS başvurusu nasıl yapılır? Okul başarı puanı için bakandan açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından haziran ayında gerçekleştirilecek olan LGS için başvuru kılavuzu önceki gün yayımlandı. Sayısal alan için 40 soruya 80 dakika, sözel alan için ise 50 soruya 75 dakikada cevap verecek olan öğrenciler, bu sınavlara 1 Haziran tarihinde iki oturumda dahil olacak. Peki, LGS başvurusu için kılavuzda dikkat edilmesi gereken noktalar neler olacak? İşte, başvuru kılavuzu ve detaylı bilgiler

Halk arasında Liselere Giriş Sınavı (LGS) olarak kodlanan merkezi sınav için detaylar bakanlık aracılığıyla yayımlandı. Okul müdürlüklerinin alacağı müracaat ile başvurularını tamamlayacak olan öğrenciler, giriş belgelerini ise 22 Mayıs tarihinde edinebilecek. Peki, LGS başvurusu nasıl yapılır? İşte, sınavda öğrencilerin karşılaşacağı soruların dağılımı ve merak edilen bilgiler

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS'ye girebilmek için sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, E-Okul üzerinde yer alan bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecek.

Öğrencilerin bilgilerini okul müdürlükleri teyit edecek. Dolayısıyla bu aşamada sorumluluk okul müdürlüklerinin olacak. Başvurular okul müdürlükleri üzerinden tamamlanacak.

Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) bünyesinde eğitim gören öğrenciler ise bu aşamada Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecek.

Yurt dışında okuyan öğrenciler için başvuru süreci ise kılavuzdan öğrenilebilecek.

SINAVSIZ YERLEŞTİRME  BAZI KRİTERLERE GÖRE YAPILACAK

Bakanlık 3 Nisan'da yayımladığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi’nde yerel (sınavsız) yerleştirmeyle ilgili bilgilere yer verdi. Yerel yerleştirme ikâmet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve devam-devamsızlık kriterlerine göre yapılacak. Eşitlik olursa sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Eskiden yer alan yaş kriterlerine ise yer verilmedi. Sınavsız öğrenci alan okullara geçişle ilgili usul ve esaslar ise kılavuzla belirlenecek.

KONTENJANLAR ARTTI

Sınavla öğrenci alacak fen, sosyal bilimler, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin teknik programları ve özel program ile proje uygulayan liselere gitmek isteyen adaylar, 14 Nisan’a kadar başvurularını elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacak.

Türkiye genelinde 1526 liseye toplam 139 bin 120 öğrenci sınavla alınacak. Böylece geçen yıl 126 bin 510 olan kontenjan sayısı bu sene yüzde 9 artış gösterdi.

OKUL BAŞARI PUANINDA DEĞİŞİKLİK

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, merkezi sınav puanının hesaplanmasında okul başarı puanının dahil edilip edilmeyeceğiyle ilgili " Merkezi sınav puanının hesaplanmasında bu bağlamda bir değişiklik yok. Yani, merkezi sınav puanının hesaplanmasına okul başarı puanı dahil edilmeyecek.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde önce okul başarı puanı üstünlüğüne, eşitliğin yine sürmesi durumunda ise sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Eşitliğin yine devam etmesi durumunda sırasıyla okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliğine bakılacak. Eşitlik yine devam ediyorsa öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak" diye konuştu.

Mahmut Özer, "Okul başarı puanının değerlendirilmesinde 2018 yılında örneğin 80-100 başarı dilimi gibi puan dilimleri dikkate alınıyordu. 2019 yılında bu puan dilimleri kullanılmayacak. Hesaplanan okul başarı puanları virgülden sonra dört hane olarak dikkate alınacak.

Ortaöğretim kurumlarına sınavla ve sınavsız yerel yerleştirmede genel olarak öğrencilere sürpriz olacak büyük değişikliklere gitmedik. Daha çok 2018 yılında sorun oluşturan alanlara odaklanarak iyileştirmeler yaptık" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların sayımı tamamlandı

Fatih'te sayım bitti... AK Partili Çamlı'dan ilk açıklama

Giresun'da CHP itiraz etti, Cumhur İttifakı'nın oyu arttı

"Elinde mazbata olmadan hava atmanın ne anlamı var'