LGS 3. nakil başvuruları ne zaman? Boş kontenjanlar nasıl öğrenilir?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başladı. Dört dönemde yapılacak nakil yerleştirme sürecinin ilk ikisi tamamlandı, üçüncü nakil başvuruları ise bayramdan sonraya ertelendi. Peki, LGS 3. nakil başvuruları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan LGS nakil kılavuzuna göre, nakil işlemleri 4 aşamada yapılacak. Birinci ve ikinci nakil başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üçüncü nakil tarihlerine çevrildi. Yerleştirmeye esas nakil tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılıyor.
Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, üçüncü ve dördüncü nakil dönemlerinde bir okula yerleştirilecek. Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinin üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Sonuçlar, 3 Eylül ve 8 Eylül'de ilan edilecek.
LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
27-31 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih başvurularının alınması
3 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil sonuçlarının açıklanması
3-6 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
8 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil sonuçlarının açıklanması
BOŞ KONTENJAN SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Lise tercihlerini yapan ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, ikinci sonuçların ardından yeniden tercihlere odaklanacak. Nakil yerleştirmelerine E Okul üzerinden açıklanan veriler aracılığıyla erişebilecek olan öğrenciler, boş kontenjan bilgilerinden yararlanacak. Boş kontenjan bilgileri aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle