LGS 2020 sınavı ve başvuruları ne zaman? Örnek sorular yayımlandı!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen ve İki oturumda yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2020 sınav takvimi açıklandı. Öğrenciler sınav hazırlıklarına devam ederken, LGS 2020 sınav tarihinin yanı sıra sınav başvuru tarihini de merak konusu oldu. Peki, LGS 2020 sınavı ne zaman yapılacak? LGS başvuru tarihi hangi tarihte? İşte, o konu hakkında detaylar.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın yapılacağı tarih bugün belli oldu. Sınav tarihinin belli olmasının ardından bu kez de öğrenciler için örnek sorular yayımlandı. Peki, LGS 2020 ne zaman yapılacak? Başvuruları ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihini duyurdu. İki oturumda yapılacak olan LGS'de soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 7 Haziran 2020'de yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik ilk örnek soru kitapçığı yayımlandı. Peki, LGS ne zaman yapılacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak açıklandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.
Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.
ÖRNEK SORULAR YAYIMLANDI
LGS ekim ayı örnek sorular kitapçığı yayımlandı.
Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.
MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.
Ekim ayı sayısal örnek sorular kitapçığı için tıklayınız
Ekim ayı sözel örnek sorular kitapçığı için tıklayınız
ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI HER AY YAYIMLANACAK
MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019 yılında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı.
Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan bu yeni uygulamaya, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayımlayarak devam edecek.
LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS başvuru tarihi hakkında henüz bir bilgi vermeyen Milli Eğitim Bakanlığı'nın, geçtiğimiz yılki uygulama takvimi göz önünde bulundurulduğunda, LGS başvurularını 9 Nisan tarihinde alması bekleniyor.
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