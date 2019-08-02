LGS 1. nakil tercihleri sona erdi.. LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirmeye esas 1. nakil tercihleri 2 Ağustos Cuma günü sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından boş kontenjan bilgileri ışığında 1. nakil tercihlerini tamamlayan öğrenci ve veliler, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakilleri ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylar.
LGS 1. nakil işlemleri, 2 Ağustos saat 17.00'da tamamlandı. LGS 1. nakil tercihlerinin açıklanması sonrası,ikinci nakil tercihleri 5-8 Ağustos'ta yapılacak. İkinci nakil dönemini bekleyen ya da sonuçlarını biran önce öğrenmek isteyen öğrenciler, konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, LGS 1. nakil sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, LGS nakilleri ile ilgili merak edilenler.
LGS 1. nakil tercih sonuçları, MEB'in yayımladığı takvime göre, 5 Ağustos’ta açıklanacak.
İKİNCİ NAKİLLER NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir.
Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.
Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek. Tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılacak.
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