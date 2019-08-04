LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB tarafından liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için 2 dönemde yapılacak nakil yerleştirme sürecinin ilki sona erdi. Gözler şimdi LGS 1. nakil sonuçlarının açıklanacağı tarihlerde. Peki, LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi için tercihler 2 Ağustos'a kadar alındı. Sonuçların açıklanacağı tarih ise öğrenciler ve aileleri tarafından bekleniyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.
Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.
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