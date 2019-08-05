LGS 1. Nakil sonuçları açıklandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 29 Temmuz-02 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini aldığı LGS Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları açıklandı. Öğrenciler, !. Nakil sonuçları kapsamında herhangi bir okula yerleşememeleri halinde 2. Nakil dönemi için tercih işlemlerine başlayacak.
LGS Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. 2. Nakil dönemi için tercihler ise 05 Ağustos-08 Ağustos tarihleri arasında kabul edilecek. Öğrenciler ve velileri, 2. Nakil dönemi sonuçlarını 10 Ağustos tarihinde öğrenebilecek.
YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yorumları Göster
Yorumları Gizle