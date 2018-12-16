Leylekler ölmesin yuva kurabilsinler
Afrika’dan Avrupa’ya ve ülkemize 120 günlük kuluçka dönemi için gelen leylekler bahar aylarından itibaren yaz boyunca ülkemizde misafir olurlar.
Özellikle Trakya köylerinde leylek yuvaları evlerin bacaları ve elektrik direklerinde sıkça karşılaşılır. Elektrik direklerinin tepesine yuva yapan leylekler elektrik akımına uğrayarak ölürken diğer yandan da uzun süren elektrik kesintilerine sebebiyet verir. Bu sorun leylek popülasyonunun yoğun görüldüğü Avrupa’nın pek çok ülkesinde yaşanıyor. Polonya, Romanya, Macaristan ve Bulgaristan gibi ülkeler sorunla başa çıkabilmek için çareyi elektrik direklerine yuva platformları yapmakta buluyor. Tekirdağ da bu çözümü uygulamaya başladı. Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile TREDAŞ arasında yapılan protokolle şu ana kadar 70 platform köylerdeki elektrik direklerine yerleştirildi. Milli Parklar Genel Müdürlüğü, leylek yuvası platformlarının teknik çizimleri ve teknik şartnamesinin Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce hazırlanan standarda göre yapıldığını açıkladı.
130 cm çapında 20 cm derinliğinde sekizgen formda yapılan yuvalar 12 mm çapındaki yuvarlak demirden kıyılar oluşturuluyor, tabanına da delikli çelik hasır konuyor. Üstüne de eski yuva özenle yerleştiriliyor.
Projeye önayak olan Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel çocukluk yıllarından beri leylek tutkusu olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Köylere elektrik gelmesiyle birlikte çocukluğumuzda gördüğümüz leyleklerin sayıları azaldı. Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu’ndan ricada bulunduk. Buna bir çözüm olarak ilk etapta 70 platformu elektrik direklerinin üstüne, hayvanların zarar görmeyeceği şekilde yerleştirdik. Bunun tüm Trakya köylerine uygulanması için yine bakanımızdan ricacı olacağız.”
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