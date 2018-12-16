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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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16.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Leylekler ölmesin yuva kurabilsinler

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
Leylekler ölmesin yuva kurabilsinler

Afrika’dan Avrupa’ya ve ülkemize 120 günlük kuluçka dönemi için gelen leylekler bahar aylarından itibaren yaz boyunca ülkemizde misafir olurlar.

Özellikle Trakya köylerinde leylek yuvaları evlerin bacaları ve elektrik direklerinde sıkça karşılaşılır. Elektrik direklerinin tepesine yuva yapan leylekler elektrik akımına uğrayarak ölürken diğer yandan da uzun süren elektrik kesintilerine sebebiyet verir. Bu sorun leylek popülasyonunun yoğun görüldüğü Avrupa’nın pek çok ülkesinde yaşanıyor. Polonya, Romanya, Macaristan ve Bulgaristan gibi ülkeler sorunla başa çıkabilmek için çareyi elektrik direklerine yuva platformları yapmakta buluyor. Tekirdağ da bu çözümü uygulamaya başladı. Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile TREDAŞ arasında yapılan protokolle şu ana kadar 70 platform köylerdeki elektrik direklerine yerleştirildi. Milli Parklar Genel Müdürlüğü, leylek yuvası platformlarının teknik çizimleri ve teknik şartnamesinin Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce hazırlanan standarda göre yapıldığını açıkladı.

Leylekler ölmesin yuva kurabilsinler

130 cm çapında 20 cm derinliğinde sekizgen formda yapılan yuvalar 12 mm çapındaki yuvarlak demirden kıyılar oluşturuluyor, tabanına da delikli çelik hasır konuyor. Üstüne de eski yuva özenle yerleştiriliyor.

Projeye önayak olan Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel çocukluk yıllarından beri leylek tutkusu olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Köylere elektrik gelmesiyle birlikte çocukluğumuzda gördüğümüz leyleklerin sayıları azaldı. Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu’ndan ricada bulunduk. Buna bir çözüm olarak ilk etapta 70 platformu elektrik direklerinin üstüne, hayvanların zarar görmeyeceği şekilde yerleştirdik. Bunun tüm Trakya köylerine uygulanması için yine bakanımızdan ricacı olacağız.”

 

 

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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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