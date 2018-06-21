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    Leyla’yı bulmak için Kayseri ekibi devrede

    Servet ARSLAN/ DHA
    21.06.2018 - 23:18 | Son Güncelleme:

    Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününden itibaren haber alınamayan 3.5 yaşındaki Leyla Aydemir’in bulunması için Emniyet Genel Müdürlüğü 10 kişilik özel ekip gönderdi.

    Kayseri’deki kayıp 3 çocuk vakasını çözen deneyimli ekip dün, uçakla Ağrı’ya gitti. Leyla’nın dedesi Zeki Aydemir, çalışmalara başlayacak olan özel ekipten umutlu olduklarını söyledi. Aydemir, “Köydeki evler aranmadı. Aranıp, aranmamasına güvenlik güçleri karar verir. Bir köyüz ama bizler bir aile gibiyiz. Ancak bu saatten sonra babama da güvenmem” diye konuştu. Amca Yusuf Aydemir ise bir kadının gizli numaradan kendilerini aradığını, Leyla’nın yanında olduğu yönünde bilgi verdiğini söyledi. Aydemir, “Telefonu kapatmadan önce ‘Başınız sağ olsun’ dedi” diye konuştu.

    İHBARLAR ASILSIZ

    Öte yandan Ağrı Valiliği koordinesinde, alanında uzman 11 kişilik özel ekip de oluşturuldu. Gelen ihbarları tek tek araştıran ekip herhangi bir bulguya rastlamadı. Amca Aydemir’e gelen ihbarın da asılsız olduğu ortaya çıktı. İhbarların zaman kaybına yol açmasını önlemek amacıyla vatandaşların daha duyarlı olması istendi. İhbarları tek noktada toplamak amacıyla ‘0505 022 74 27’ numaralı ihbar hattı oluşturuldu. Köy ve çevresinde çocuklara camları kırık beyaz minibüsle şeker dağıtıldığı iddiasının da asılsız olduğu belirlendi.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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