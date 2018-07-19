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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turgay İPEK- Hümeyra PARDELİ/AĞRI, (DHA)
19.07.2018 - 13:25, Son Güncelleme:

Minik Leyla'nın ölümünde şok gelişme... Kasten öldürme suçundan tutuklandı

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Minik Leyla'nın ölümünde şok gelişme... Kasten öldürme suçundan tutuklandı

AĞRI'da kaybolduktan 18 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan babasının amcasının oğlu Mehmet Aydemir, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Leyla Aydemir soruşturmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada 4 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan üçünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Bir kişi kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"2015 doğumlu Leyla AYDEMİR'in 15/06/2018 tarihinde Ağrı ili Bezirhane köyünde kaybolması ve 02/07/2018 tarihinde ölü bulunması olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında 4şüpheli 14/07/2018 tarihinde gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan 3 şüpheli mevcutdelil durumları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Ağrı Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden 18.07.2018 tarihinde kasten öldürme suçundan tutuklanmıştır.

Olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle hassasiyetle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

18 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Günlerce AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri tarafından kadavra arama köpekleriyle aranan Leyla'nın 18 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde yüz üstü su içerisine atılan Leyla Aydemir'in açlıktan öldüğü belirlendi. Üzerinde sadece 'nazar boncuklu' kolyesi kalan minik Leyla'nın kıyafetleri de yine daha önce defalarca aranan cesedinin bulunduğu yerde bir hafta sonra tarla biçmeye giden köylüler tarafından bulundu.

'SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARI REDDETMİŞTİ'

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında Leyla'nın kaybolduğu ve daha sonra cesedinin bulunduğu köyde aramalar ve gözaltına alınanlar oldu. Gözaltına alınanlardan, daha önceden sosyal medyada 'Leyla'nın katili amcası çıktı' haberlerinde adı geçen ve baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu olan Mehmet Aydemir, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nihat Aydemir, sosyal medyada amcasının oğlu olan Mehmet Aydemir'in fotoğrafının yayınlanarak, 'Leyla'nın katili amcası çıktı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi' şeklindeki paylaşımlara isyan etmişti. Baba Nihat Aydemir, " Acılarının kendilerine yettiğini belirten baba Nihat Aydemir, "Mehmet ile ilgisi yok. Asılsız iddialarda bulunanlarla ilgili Mehmet suç duyurusunda bulunacak. Eğer öyle bir şey varsa ben, sen fark etmez, kim olsa devlet gerekeni yapar. Ama aslı olmadan paylaşmak saygısızlık. Ben de olabilirim, devlet beni götürsün, idam etsin, ona kimse karşı gelemez. Neticeyi öğrenmeden, bir şey öğrenmeden bunu yapmak çok ayıp" demişti.

Tutuklanan Mehmet Aydemir, sosyal medyada kendisinin suçlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyadan benim fotoğrafımı kullanarak 'Katil gözaltında, adalet yerini buldu' gibi paylaşımlar yapılmış. Madem bu kadar adaleti istiyorsunuz, gelin Türkiye Cumhuriyeti olarak birlik olalım, beraber bulalım, beraber asalım ki başka Leylalar'ın canı yanmasın. Yalan yanlış ifadelerle insanları kışkırtmanın bir anlamı yok. Can güvenliğim olmadığı için savcılığa gideceğim ve suç duyurusunda bulunacağım. O paylaşımı yapan her kimse ortay çıkıp, hesap verecekler. Çok ağır küfürler ediyorlar. Ben Leyla'nın amcası değilim. Nihat Aydemir'in amcasının oğluyum" diye konuşmuştu.

Leyla'nın amcası o iddialara cevap verdi
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GÖZALTINA ALINAN 12 KİŞİDEN 11'İ SERBEST

Leyla'nın dosyasına müdahil olan Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk, dün akşam Bezirhane köyünden 12 kişinin gözaltına alınıp, sorgulandığını belirtti. Artuk, sorgulananlardan 11'inin serbest bırakıldığını. 1 kişinin ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklandığını doğruladı.

Leyla'nın babası Nihat Aydemir ise amcasının oğlunun neden tutuklandığını bilmediğini söylerken, şüpheli Mehmet Aydemir'in diğer akrabaları ise evde yapılan aramalarda PKK terör örgütüne ait fotoğraf ve dokümanlar ele geçirildiği için tutuklandığını, Leyla Aydemir cinayeti ile ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Savcılık Leyla Aydemir'in soruşturması ile ilgili gizlilik kararı alırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Öte yandan Baro Başkanı Ali Artuk Leyla'nın ölümünün ardından ihmaller olabileceğini belirtmişti. Artuk, araştırılması gereken hususları şu başlıklar altında sıralamıştı:

"Olayın oluşum ve gelişimi, valilik açıklaması ve otopsi raporu bir bütün değerlendirildiğinde Leyla Aydemir'in 14 Haziran'dan 2 Temmuz'a kadar köyde bulunduğu tarafımızca değerlendirilmektedir. Bu tarih aralığında köyde bulunan tüm evler ve eklentilerine yönelik adli arama kararı verilmiş midir? Buna ilişkin ayrıntılı arama tutanakları dosya içinde mevcut mudur? Yoksa aldığımız harici bilgilere göre köyde adli başka problemler baş göstermesin diye sözde bir 'hassasiyet' gösterilerek tüm evlerin aranması cihetine gidilmemiş midir? Burada bir ihmal varsa ihmali bulunan merciler hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Böyle bir arama kararı verilmiş ise fazlaca yerleşim birimi bulunmayan köyde maktul Leyla Aydemir neden bulunmamıştır. Minik Leyla Aydemir'in ailevi husumeti olan, her şüphelinin soruşturmaya dahil edilmesini, 14 Haziran'dan 2 Temmuz'a kadar köye giriş çıkışları olan bireylerin HTS (arama, aranma, mesaj) trafiğinin incelemeye alınmasını özellikle 1 Temmuz tarihinden 2 Temmuz tarihine kadar köye dışarıdan gelen bireylerin HTS trafiğinin incelemeye alınmasını, köydeki yetişkin her bireyin bilgi alma şeklinde ifadesine başvurulmasını, tüm köy genelinde her evin adli arama kapsamında aranmasını, delilleri karartma ihtimaline binaen bunun ivedilikle yapılmasını talep ederiz. Minik Leyla Aydemir'in üzerindeki elbiselerin delilleri karartmak amacıyla çıkarıldığı açıktır. Bu nedenle soruşturmanın bu yönüyle de genişletilmesini, Leyla Aydemir'in ölüm nedeninin açlık olması, 10 gün boyunca uğranılmayan evin olağan şüphe kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden köyde 2 Temmuz tarihinden önce 8- 10 gün sürede evinde bulunmayan şahısların ifadelerine başvurulmasını talep ederiz."

 

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