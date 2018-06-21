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    Leyla sazlık ve bataklıkta arandı

    İHA
    21.06.2018 - 08:32 | Son Güncelleme:

    Ağrı’nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir, Jandarma Genel Komutanlığından gönderilen kadavra ve ceset arama köpeğinin de katılımıyla sazlık ve bataklık arazide arandı.

    Ağrı'da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki kız çocuğu Leyla Aydemir’i arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'in bulunması amacıyla jandarma ve AFAD, 7. günde köyün yaklaşık 1 kilometre ilerisinde bulunan sazlık ve bataklık arazide sabah saatleri itibariyle arama çalışmasını yeniden başlattı.
    Aydemir'in köyde gidebileceği alanlar, uzman ekipler eşliğinde yeniden tarandı.

    Leyla sazlık ve bataklıkta arandıArama çalışmalarından bir sonuç alınamazken ekiplerin, köy dışındaki alanlarda da küçük Leyla'yı arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

    Leyla sazlık ve bataklıkta arandı
    Öte yandan AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe de Bezirhan köyüne gelerek Aydemir ailesinin üzüntüsünü paylaştı.
    Leyla sazlık ve bataklıkta arandı

    Leyla sazlık ve bataklıkta arandı

    Etiketler: son dakika , haberler
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