Leyla sazlık ve bataklıkta arandı

Ağrı'da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki kız çocuğu Leyla Aydemir’i arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'in bulunması amacıyla jandarma ve AFAD, 7. günde köyün yaklaşık 1 kilometre ilerisinde bulunan sazlık ve bataklık arazide sabah saatleri itibariyle arama çalışmasını yeniden başlattı.

Aydemir'in köyde gidebileceği alanlar, uzman ekipler eşliğinde yeniden tarandı.

Arama çalışmalarından bir sonuç alınamazken ekiplerin, köy dışındaki alanlarda da küçük Leyla'yı arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.



Öte yandan AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe de Bezirhan köyüne gelerek Aydemir ailesinin üzüntüsünü paylaştı.





