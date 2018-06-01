Leyla ile Mecnun’un yazarına ‘kadına şiddet’ soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Gülen Eyi, Küsurat Yayınları’nda 4 ay stajyer olarak çalıştığını ve bir kitap projesinde yer aldığını belirtti. Kitaba çok fazla emek verdiğini belirten Eyi, iddiaya göre kitabın künyesinde isminin yer almasını isteyince olanlar oldu. Savcılığa verdiği dilekçede künyede isminin olmasını isteyince tartışma çıktığını anlatan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Burak Aksak’ın kendisine, “Ne bu künye muhabbeti, siz neyin derdindesiniz?” diyerek, “S..r git buradan, bırak elindekileri, defol” dediğini iddia etti.

“OMZUMDAN İTEREK OFİSTEN KOVDU”

İş yerinden çıkmak üzereyken tekrar imzasının olması gerektiğini tekrarlayınca Burak Aksak’ın iyice saldırganlaşarak üzerine yürüdüğünü ve omzundan iterek ofisten kovduğunu anlattı. Stajyer Ayşe Gülen Eyi’nin şikayetinin ardından ifadeye çağırılan Burak Aksak önceki gün savcılığa gelerek ifade verdi.

AKSAK, “İSMİNİN YAZILMAYACAĞINI DÜŞÜNEREK BANA TAVIR ALDI”

İfadesinde Ayşe Gülen Eyi’nin stajyer olarak, “Dünyaya Kafa Tutan Kadınlar” isimli kitabın hazırlanmasına destek verdiğini anlatan Aksak, “Bu kitabın künyesinde kitabın hazırlanmasında katkıda bulunan herkesin ismi yazılır. Ayşe Gülen Eyi’nin de ismi yazılacaktı. Ancak kendisi künyede adının yazılmayacağını düşünerek bana tavır aldı” dedi.

“İFTİRA ATIYOR. ŞİKAYETÇİYİM”

Olay günü yayınevine gittiğinde kitabın kapağının hazırlandığını, Eyi’nin kendisine ters ters bakmasının ardından sorunun ne olduğunu sorduğunu anlatan Aksak, “O da bana ‘Siz bana böyle davranamazsınız. Burayı maliyeye şikayet edeceğim. Siz beni sigortasız çalıştırdınız. Sizi sosyal medyada rezil edeceğim’ gibi sözler söyledi. O esnada Ayşe Gülen Eyi’nin yanında olan ve yayınevinde çalışan Tuğçe’de aynı tarzda konuşmaya başlayınca ikisine de, ‘Gidin buradan’ dedim. Çünkü tartışmanın büyümesini istemedim” dedi. Hakaret ve saldırı iddialarının asılsız olduğunu söyleyen Aksak, Ayşe Gülen Eyi’nin kendisine iftira attığını belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.