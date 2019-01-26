Leyla Güven tahliye edildi
Terör soruşturması kapsamında tutuklu olduğu Diyarbakır Cezaevi’nde 8 Kasım’da açlık grevine başlayan HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven, tahliye edildi.
Güven’in Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü ‘Zeytin Dalı’ harekâtıyla ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlara ilişkin terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davanın duruşması, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanığın tutukluluk halini değerlendiren mahkeme, Güven’in yurtdışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Öte yandan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, ‘terör örgütü yöneticiliği’ suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada ara kararını veren mahkeme, tahliye talebini reddetti.
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