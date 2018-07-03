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    Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili Ağrı Valisi'nden son dakika açıklaması

    Hürriyet Haber
    03.07.2018 - 10:15 | Son Güncelleme:

    Ağrı Valisi Süleyman Elban, Leyla Aydemir ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmadaki çok önemli bilgileri paylaştı. Vali Elban, Leyla'nın açlık nedeniyle öldüğünü, darp izi olmadığını, herhangi bir istismar emaresinin bulunmadığını söyledi. Vali Elban, gözaltı işlemi yapıldığını söyledi ve Leyla'nın kaçırıldığını belirtti.

    Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın açıklamaları şöyle:

    "Dün bulunduğu tarihten de zannediyoruz 2-3 gün öncesinde o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde. Otopsi raporunda tespitler mevcut. Ölüm nedeni çocuğun 8 - 10 gün aç bırakılması nedeniyle, açlık nedeniyle ölmüş. Ve çocuğun cesedinde herhangi bir darp izi, yaralama izi mevcut değil. Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralanma söz konusu değil. Dün üzerinde görülen kırmızı izler, güneş yanığı olduğu tespit edildi. Çocukla ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi de yoktur.

    Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. Aile de buranın gelenekleri gereği bekletilmeden defnedilme talebinde bulundu. Cenaze kendilerine teslim edildi ve sabah erken saatlerde de aile ve köylüler yavrumuzun cenazesini defnettiler.

    Başımız sağ olsunve inşallah bu son kaybolan yavrumuz olur diye temenni ediyorum."

    "GÖZALTI VAR"

    Gazetecilerin gözaltıyla ilgili sorusuna Vali Elban, 'Var, bazı ipuçlarımız da var. Çalışmalar devam ediyor, savcılık olayın üzerinde çok yoğun bir değerlendirmesi var.' yanıtını verdi.

    LEYLA KAÇIRILMIŞ...

    Gözaltı sayısıyla ilgili açıklama yapmayan Vali Elban, 'Kaçırılma mı, kayıp mı oldu' sorusuna ise 'Kaçırılma' yanıtını verdi.

    Etiketler: Son dakika , Leyla Aydemir , haberler
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