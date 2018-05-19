Levye ve beyzbol sopalÄ± kavga dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

BaÄŸcÄ±lar YÃ¼zyÄ±l Mahallesi MatbacÄ±lar Caddesi ile HÃ¼seyin Karaaslan Caddesi'nin kesiÅŸiminde lÃ¼ks bir otomobil ve hafif ticari araÃ§ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada yaralanan olmazken, iki araÃ§ta da maddi hasar meydana geldi. KazanÄ±n ardÄ±ndan iki araÃ§ iÃ§inde bulunanlar arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma bir sÃ¼re sonra kavgaya dÃ¶ndÃ¼. Levye ve beyzbol sopasÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kavgada hafif ticari araÃ§ iÃ§inde bulunan 2 kiÅŸiden biri yaralandÄ±. LÃ¼ks araÃ§takiler daha sonra, diÄŸer aracÄ±n camÄ±nÄ± beyzbol sopasÄ±yla kÄ±rdÄ±. KavganÄ±n bÃ¼yÃ¼mesinin ardÄ±ndan Ã§evredekiler olay yerine polis ekiplerini Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Ancak kavga polisin yanÄ±nda da devam etti. Â

GÃœVENLÄ°K KAMERASINA YANSIDI

Ã‡evredeki gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere, lÃ¼ks aracÄ±n sahibi ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n, hafif ticari araca saldÄ±rmasÄ±, tekme atmasÄ± ve dikiz aynasÄ±nÄ± kÄ±rmasÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Polisin mÃ¼dahalesi sÄ±rasÄ±nda bile kazanÄ±n taraflarÄ±nÄ±n birbirine saldÄ±rmasÄ± gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±yor.Â

YaralÄ± kiÅŸi daha sonra yakÄ±ndaki bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza ve kavga nedeniyle aksamalar yaÅŸanan trafik, araÃ§larÄ±n olay yerinden kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan normale dÃ¶ndÃ¼.Â











