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    Levye ve beyzbol sopalÄ± kavga dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

    DHA
    19.05.2018 - 11:20 | Son GÃ¼ncelleme:

    BaÄŸcÄ±lar'da meydana gelen trafik kazasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kazanÄ±n taraflarÄ± birbirine girdi. Levye ve beyzbol sopasÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kavgada bir kiÅŸi yaralandÄ±. KazanÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸananlar gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.Â

    BaÄŸcÄ±lar YÃ¼zyÄ±l Mahallesi MatbacÄ±lar Caddesi ile HÃ¼seyin Karaaslan Caddesi'nin kesiÅŸiminde lÃ¼ks bir otomobil ve hafif ticari araÃ§ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada yaralanan olmazken, iki araÃ§ta da maddi hasar meydana geldi. KazanÄ±n ardÄ±ndan iki araÃ§ iÃ§inde bulunanlar arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma bir sÃ¼re sonra kavgaya dÃ¶ndÃ¼. Levye ve beyzbol sopasÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kavgada hafif ticari araÃ§ iÃ§inde bulunan 2 kiÅŸiden biri yaralandÄ±. LÃ¼ks araÃ§takiler daha sonra, diÄŸer aracÄ±n camÄ±nÄ± beyzbol sopasÄ±yla kÄ±rdÄ±. KavganÄ±n bÃ¼yÃ¼mesinin ardÄ±ndan Ã§evredekiler olay yerine polis ekiplerini Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Ancak kavga polisin yanÄ±nda da devam etti. Â 

    GÃœVENLÄ°K KAMERASINA YANSIDI

    Ã‡evredeki gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere, lÃ¼ks aracÄ±n sahibi ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n, hafif ticari araca saldÄ±rmasÄ±, tekme atmasÄ± ve dikiz aynasÄ±nÄ± kÄ±rmasÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Polisin mÃ¼dahalesi sÄ±rasÄ±nda bile kazanÄ±n taraflarÄ±nÄ±n birbirine saldÄ±rmasÄ± gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±yor.Â 

    YaralÄ± kiÅŸi daha sonra yakÄ±ndaki bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza ve kavga nedeniyle aksamalar yaÅŸanan trafik, araÃ§larÄ±n olay yerinden kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan normale dÃ¶ndÃ¼.Â 

    Levye ve beyzbol sopalÄ± kavga dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

    Levye ve beyzbol sopalÄ± kavga dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

    Etiketler: trafik kazasÄ± , beyzbol sopasÄ± , gÃ¼ndem
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