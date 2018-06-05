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    Levent'teki AVM'de 'yok artık' dedirten görüntü

    Hürriyet Haber
    05.06.2018 - 10:03 | Son Güncelleme:

    Levent’te bir AVM’deki mağazaya müşteri gibi giren hırsız, kasiyerin arkasına geçip şarjdaki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, hırsızın rahatlığı “bu kadarına pes” dedirtti.

    Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerindeki bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazanın yoğun olduğu esnada hırsız, müşteri gibi içeriye girdi. İçeride bir süre dolaşan hırsız, kasiyerin yoğun olmasını fırsat bilerek kasanın arkasına geçti. Hırsız burada ürünlere bakıyormuş gibi yaparak bir yandan da kasiyeri ve çalışanları kolaçan etti. Ardından harekete geçen hırsız, şarja takılan olan cep telefonunun kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Hırsız, “bu kadarına pes” dedirtirken o anlar kameralara yansıdı. 

    Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kasiyerle müşterilerden ödeme aldığı esnada hırsız arkasına geçiyor. Burada ürünlere bakıyormuş gibi yapan hırsız, bir yandan da kasiyeri ve çalışanları kontrol ediyor. Hırsız ardından şarjda olan cep telefonu çıkartarak çantasına atıp kayıplara karışıyor.
    Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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