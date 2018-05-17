Levent Gültekin 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' soruşturmasında ifade verdi

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla gelen Gültekin, hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na geçti. Burada verdiği ifadesinde, gazeteci olarak siyaseti ve siyasetçileri denetleme adına kamusal bir görev ifa ettiğini belirten Gültekin, "Cumhurbaşkanı'nın yaptığı her iş, aldığı her karar o ülkedeki herkesin hayatını etkiler. Hayatlarımızı etkileyecek uygulamalarla ilgili eleştiri yapmak bizlerin temel hakkıdır. Söylediğim sözler Cumhurbaşkanı'nın şahsına değil genel bir eleştiriydi. Güçlü bir iktidarın karşısına bir gün birisinin çıkıp onu siyaseten yeneceğini anlatmaya çalıştım"Bazen insan kızdığı zaman çocuğuna bile sert ifadelerle uyarıda bulunabilir. Ben de burada biraz sert üslup kullanmış olabilirim" ifadelerini kullandı.

Söylediklerini gazeteci sorumluluğuyla dile getiren Gültekin ifadesinin ardından avukatıyla adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının şikayeti üzerine, gazeteci Ruşen Çakır'ın sunuculuğunu yaptığı Medyascope.tv isimli web sitesinde yayınlanan programa katılan Gültekin'in, kullandığı ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.