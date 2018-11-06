Levent Bülbül kimdir?
Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) Erhan Usta'dan boşalan grup başkanvekilliğine Levent Bülbül seçildi. Bu gelişmenin ardından Levent Bülbül'ün kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, MHP'nin yeni grup başkanvekili Levent Bülbül kimdir? İşte, Levent Bülbül hakkında merak edilen detaylar...
Muhammed Levent Bülbül, 1980 yılında Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Sakarya ilinde serbest avukatlık yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen Bülbül, evli ve 1 çocuk babasıdır.
Muhammet Levent Bülbül, 24 Haziran seçimlerinde MHP'den Sakarya 1'inci sıra milletvekili adayı olarak Meclis'e girmeye hak kazandı. Bülbül son olarak, MHP'nin TBMM grup başkanvekili oldu.
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