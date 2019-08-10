‘Lepra’ Meclis gündeminde
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Prof. Türkan Saylan öncülüğünde kurulan ve cüzzam alanında Türkiye’deki tek hastane olan İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi’nin ‘kâr etmediği’ gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı’nca kapatılacağı iddiasını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.
İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde, “Bir dönem de doktor atanmadığı için çalıştırılmayan hastanenin bakanlık tarafından yine kliniğe döndürülmeye çalışılması, hastanenin ‘değerlenen arazisi nedeniyle kapatıldığı’ iddialarını güçlendirmektedir. İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi kurucusu Türkan Saylan olduğu için mi kapatılmaktadır?” dedi.
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