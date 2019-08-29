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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.08.2019 - 17:48, Son Güncelleme:

Leo bebekten çok güzel haber

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Leo bebekten çok güzel haber

İzmir’de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo bebek, ailesinin yardım çağrısı üzerine hava ambulansı ile getirildiği İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu oldu.

9 Ağustos Cuma sabahı saat 09.00’da İzmir’de bir özel hastanede dünyaya gelen Leo bebek ilk 5 saatte herhangi bir şikayeti yok iken, daha sonra morarması fark edilmiş, ardından yapılan Pediatrik Kardiyoloji değerlendirilmesi ile ‘Büyük Arterlerin Trans Pozisyonu’ teşhisi konulmuştu. Leo bebeğin İzmir’de ilk medikal tedavisi başlanarak, açık kalp ameliyatı için Sağlık Bakanlığının ambulans uçağı ile SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli aynı gün gerçekleştirilmişti. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kabul edilen bebek Leo yoğun bakım ünitesine alınmış, tetkiklerin ve ameliyat hazırlıklarının tamamlanması sonrasında ideal şartlarda “Arteriyel Switch" (her iki damarın kesilerek yerlerinin düzeltilmesi) ameliyatı Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi ekibi tarafından 15 Ağustos günü başarıyla gerçekleştirilmiş, takip ve tedavi süreci yürütülmüştü. Ameliyatın ardından Leo bebek, 5 günlük yoğun bakım ve ardından servis takibinin ardından bugün taburcu edildi.

Leo bebeğin babası Onur Dalgıç, "Leo bebeğimizin takip ve tedavi süreci boyunca bizden desteğini esirgemeyen, sürecimizi titizlikle takip eden Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya, Hastane Başhekimi Sayın Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali’ye, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Hakan Ceyran ve Prof. Dr. Ali Can Hatemi ile tüm bu süreçte bize çok yakın davranan tüm sağlık personeline sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ailece evimize dönmenin mutluluğunu yaşamamıza vesile olan tüm sağlık çalışanlarına ve bize destek verenlere teşekkürlerimizi iletiyorum. Ülkemiz doktorları bir çocuğu daha hayata döndürdü, sonsuz şükranlarımızla.” dedi.

Kalp damarları ters olan Leo bebek İstanbul'a getirildiİzmir'de, doğumunun ardından kalp damarlarının ters olduğu tespit edilen Leo bebek ameliyat edilmek üzere İstanbul'a getirildi.İzmir Konak'ta özel bir hastanede bugün sezaryanla dünyaya gelen Onur ve Cemran Dalgıç çiftinin bebeğinde dudağında morarmalar fark edildi. Kalbinde sorun olabileceği ihtimali üzerine Leo bebek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan muayenede ise bebeğin kalp damarlarının ters olduğu tespit edildi. Acilen ameliyata alınması gerektiği belirtilen Leo bebek için baba Onur Dalgıç, durumu sosyal medya hesabından paylaşarak yetkilerden yardım istedi. Ailenin yardım çağırısı üzerine Sağlık Bakanlığı ile Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu sanatçı Haluk Levent ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü devriye girdi. Leo bebek, Sağlık Bakanlığı hava ambulans ile saat 22.30 sıralarında İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan Leo bebeğin yapılacak tetkiklerin ardından ameliyata alınacağı öğrenildi. Leo bebeğin ailesi, İstanbul'a gelmek üzere İzmir'den yola çıktı.
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Türkiye onun için seferber olmuştu... İşte Leo bebeğin son durumu
Türkiye onun için seferber olmuştu... İşte Leo bebeğin son durumu
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