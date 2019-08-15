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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.08.2019 - 17:52, Son Güncelleme:

Leo bebek ameliyat edildi

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Leo bebek ameliyat edildi

İzmir'de kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve ambulans uçakla İstanbul'daki Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Leo bebek ameliyat edildi.

İzmir'de kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve ambulans uçakla İstanbul'daki Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Leo bebek ameliyat edildi.

İzmir'de özel bir hastanede Onur ve Cemran Dalgıç çiftinin bebeği olarak dünyaya gelen ve kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmesi gerektiği tespit edilen Leo Dalgıç, 10 Ağustos'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Bakanlığın ambulans uçağıyla İstanbul'a getirilmişti.

O günden bu yana Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Dalgıç, bugün ameliyata alındı.

"4,5 SAAT SÜREN BAŞARILI BİR AMELİYATTI"

Dalgıç'ın ameliyatını gerçekleştiren Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Ali Can Hatemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin "büyük arterlerin transpozisyonu" tanısıyla hastaneye getirildiğini anımsattı.

Bu tanıyla bugün sabah 09.00'da Dalgıç'a "jaten ameliyatı" uyguladıklarını belirten Hatemi, "4,5 saat kadar süren ve başarılı geçen bir ameliyattı. Ameliyattan sonra yoğun bakıma aldık." dedi.

Prof. Dr. Hatemi, Dalgıç'ın taburcu edilmesinin takipte gösterdiği performansa bağlı olduğunu aktararak, "Özellikle yeni doğanlarda zaman vermek mümkün olmuyor. Günlük takibimize göre yoğun bakım uzmanlarımızla beraber buna karar vereceğiz." diye konuştu.

"AMELİYAT SORUNSUZ GEÇTİ"

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Hakan Ceyran ise, Dalgıç'ın ters olan kalp damarlarının tamamen anatomik düzenlemesinin yapıldığını anlattı.

Prof. Dr. Ceyran, ameliyatın sorunsuz geçtiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ameliyat sorunsuz geçti. Şu an yoğun bakıma çıkardık sorunsuz bir şekilde. İlerleyen saatlerde bebeğin performansına bağlı olarak akciğer destek makinesinden de ayıracağız inşallah. Durumu aileyle de paylaştık. Şu an için her şey yolunda. Ameliyatta tüm koroner damarlar da dahil olmak üzere ana büyük damarlara müdahale edildi. Bir aksilik olmazsa belki normal bir yaşam da sürebilir. Ancak tabii bu yoğun bakım süreci önemli."

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