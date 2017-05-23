Lenfoma hastalığı nedir?
Bir tıp terimi olan Lenfoma’nın ne anlama geldiği merak ediliyor. Dünyada yaygın görülen hastalık türlerinden biri olan Lenfoma, kendi içerisinde türlere ayrılmaktadır. Hızlı ilerler ve süratli bir yayılma gösterir. Mide, ince bağırsak hatta omuriliğe yerleşen türleri bile vardır .Peki, Lenfoma hastalığı nedir, neden olur?
Lenfoma, bağışıklık sisteminin parçalarından biri olan lenfatik sistemden köken alan kanserleri anlatan genel bir terimdir. Lenfomalar; lenf bezi kanseri olarak bilinirler ancak organlarda da lenf bezini tutmadan hastalık ortaya çıkarabilir. Kanser ya normal hücrelerin hızla çoğalması veya normal lenfositlere göre daha uzun süre yaşamaları ile oluşur. Habis lenfoid hücreler de normal lenfositler gibi lenf düğümü, dalak, kemik iliği, kan, mide, kalın barsak ve ince barsak gibi organlarda çoğalır. Lenfoma; Hodgkin lenfoma ve Hodgkin dışı lenfoma adı altında iki büyük gruba ayrılır.
LENFOMA HASTALIĞININ NEDENİ NEDİR?
Hodgkin Lenfoma ve Hodgkin Dışı Lenfoma nedeni kesin olarak bilinmeyen hastalıklardır. Bulaşıcı hastalık değildir.
LENFOMA TEDAVİSİ
Lenfomanın türü ve hangi aşamada olduğu tedavi sürecinde izlenecek yolun belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Lenfoma her kişide farklı sorunlara yol açtığı ve hiçbir hastanın koşulları bir diğer hastayla benzeşmediği için kişiselleştirilmiş tedavi esastır. Lenfoma tedavisinde kullanılan temel yöntemler şu şekildedir:Kemoterapi, İmmünoterapi, Radyoterapi, Kök hücre nakli, Cerrahi tedavi (özellikle sindirim sistemi lenfomalarında etkilidir).
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