Lekeli, çizikli oy zarfları da geçerli

Teklifte, referandumda çok tartışılan mühürsüz oy zarflarına ilişkin özel düzenlemeye gidildi. Buna göre, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılacak. Zarfların ebatlarının yasayla belirlenmesinden de vazgeçiliyor. Bu konudaki yetki de YSK’ya veriliyor. Teklife göre, kapı komşuları oylarını farklı sandık bölgelerinde kullanabilecek. Güvenlik gerekçesiyle yapılan bu değişikliğe göre, aynı binada oturan seçmenler, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla, farklı sandık bölgelerine kaydedilebilecek.



