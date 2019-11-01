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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA  
01.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Leke takibinde sonuç: Negatif

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Leke takibinde sonuç: Negatif

ÜNİVERSİTE öğrencisi Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin davada, beklenen ikinci biyolojik inceleme raporu dosyaya sunuldu. Ankara Polis Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğü’nün raporunda olay yerinde yapılan inceleme sonucu alınan biyolojik örneklerin Çet ile sanıklar Berk Akand ve Çağatay Aksu’ya ait olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Raporda şöyle denildi:

“Laboratuvarımızda kan, meni ve tükürük örneklerinin belirlenmesine yönelik testler yapılabilmektedir. Bunlar dışındaki vücut sıvılarının (ter, gözyaşı, idrar, vajinal sıvılar vb) tespitine yönelik test yapılmamaktadır. ANK –BYL-19-03035 (İlk Biyolojik inceleme raporu) uzmanlık raporumuzda incelenen 1 nolu bulgunun A ve D ile işaretlenen bölgeleri ve 2 No’lu bulgunun E, F ve G ile işaretlenen bölgeler üzerinden bulunan vücut sıvısı örneklerine meni belirleme testleri uygulanmış ve negatif sonuç alınmıştır. Bu durumda söz konusu vücut sıvısı örneklerinin meni içermediği söylenebilir. Ancak bahse konu vücut sıvılarının niteliğinin kesin olarak söylenebilmesi mümkün olmamaktadır. 8 ve 15 No’lu svap örnekleri ise miktar olarak az olduklarından kan, meni ve tükürük belirleme testlerine alınmaksızın doğrudan genetik analize alınmıştır.

FARKLI KİŞİLERE AİT

Maktule Şule Çet ile sanıklar Berk Akand ve Çağatay Aksu’ya olduğu belirtilen otozomal DNA profilleri ANK-BYL- 19-03035 sayılı uzmanlık raporumuzun 2B paragrafında belirtilen 1 No’lu bulgunun A ve D ile işaretlenin bölgeleri ve 2 No’lu bulgunun E, F ve G ile işaretlenen bölgeleri üzerinde bulunan vücut sıvısı örnekleri ile 8 ve 15 No’lu svap örneklerinden elde edilen genotiplerden farklıdır.”

Şule Çet davasında yeni görüntüler ortaya çıktı
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