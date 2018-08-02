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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.08.2018 - 12:07, Son Güncelleme:

Lego karakterleri Türk Hava Yolları filminde

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Lego karakterleri Türk Hava Yolları filminde

Türk Hava Yolları’nın Warner Bros. ve LEGO(R) Movie iş birliği ile çektiği yeni uçak içi emniyet filmi yayında.

Dünyada en fazla ülke ve uluslararası noktaya uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları dünyaca  ünlü Lego figürlerinin rol aldığı  yeni uçak içi emniyet filmini yayınlamaya başladı. Özel yapım bir animasyon olan Türk Hava Yolları’nın yeni uçak içi emniyet videosu, “LEGO Movie”, “LEGO Batman Movie”, “LEGO NINJAGO® Movie” ile tüm dünyada merakla beklenen ve Şubat 2019’da sinemalarda olacak  “LEGO Movie 2”nin montaj ekibi tarafından üretildi. Türk Hava Yolları’nın Warner Bros. ve Lego iş birliği ile yapılan yeni emniyet filmi bugünden itibaren tüm uçuşlarda ve online kanallarda yayınlanacak.  

Lego karakterleri Türk Hava Yolları filminde


Şimdiye kadar yapılmış ilk Lego emniyet filmi olan videoda, yolcuların uymaları gereken emniyet prosedürleri unutulmaz şarkılar ve danslar eşliğinde eğlenceli ve esprili bir dille anlatılıyor. Türk Hava Yolları, uçak içi eğlence sisteminde farklı dillerde yer alan sayısız filmler, tv şovları, müzikler ve oyunların yanı sıra yeni emniyet videosuyla da tüm yolcularını bilgilendirirken eğlendirmeyi amaçlıyor. 

En küçük film karakterlerini bir araya getiren ilk uçak içi emniyet filmi, adeta Türk Hava Yolları ve Lego’nun gelecekteki iş birliklerinin de ipuçlarını veriyor. Türk Hava Yolları’nın Lego iş birliği kapsamında “Lego Movie 2” dünya lansmanı öncesinde yayınlanacak küresel reklam kampanyası, film temalı uçağı ve ikinci bir uçak içi emniyet filmi gibi  şaşırtıcı ve eğlendirici aktivasyonları içeriyor. 

Lego karakterleri Türk Hava Yolları filminde


Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı iş birliği ile ilgili yaptığı açıklamada; “Emniyeti en üst seviyede tutan küresel bir havayolu olarak, bu film için Warner Bros. ve LEGO Film markalarıyla iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Hem biz, hem de Warner Bros. dünyanın dört bir yanında sevilen, nesilleri ve kültürleri bir araya getiren markalar. Her kuşağa erişebilen eğitici ve eğlendirici temasları ile yeni uçuş güvenliği videomuzu, çocuk ve de yetişkin tüm yolcularımızın keyifle izlemesini diliyoruz.” dedi.   Warner Bros. Pictures Group ve Warner Bros. Home Entertainment Global Pazarlama Başkanı Blair Rich ise açıklamasında; “Türk Hava Yolları ile yeniden çalışmaktan ve onları renkli LEGO Movie dünyasına dâhil ederek, “dünyalarımızı keşfetmelerinden” heyecan duyuyoruz. Bu iş ortaklığı, her iki markanın en iyi taraflarını akıllı ve yaratıcı bir şekilde ortaya çıkarıyor ve bunları müşterilerine ileterek onları eğlendiriyor.” dedi.

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