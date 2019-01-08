Le Monde’dan ‘Rus Avangardı’ sergisine övgü
SABANCI Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin Sabancı Holding’in katkılarıyla sanatseverlerle buluşan ‘Rus Avangardı Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek’ sergisi, Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde’un sayfalarına taşındı.
Pek çok yabancı yayın tarafından ilgiyle takip edilen sergiyi ziyaret eden Le Monde’un İstanbul muhabiri Marie Jego sergiyle ilgili kapsamlı bir yazı kaleme aldı. Jego incelemesinde, serginin Rus Avangardı sanatına ışık tuttuğunu belirterek sanatın kurduğu yakınlaştırıcı bağa dikkat çekti.
Sakıp Sabancı Müzesi yetkililerinin sözlerine de yer veren Le Monde’daki yazıda: “Rus Avangard hareketinin, bu eserlerin uzunca bir süre dünyanın geri kalanı tarafından da bilinmediğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Söz konusu eserler, bir dönem Rusya’da sakıncalı olarak algılandı” denildi.
Sergi, 1 Nisan tarihine kadar Sakıp Sabancı Müzesi’nde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.
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