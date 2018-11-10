Lazerzede
ADANA’da bir güzellik merkezinde vücuduna lazer epilasyonu yaptıran üniversite öğrencisi Sibel Doğru’nun (20) kol, bacak, bel ve göbek bölgesinde birinci derece yanıklar oluştu.
Doğru, vücudundaki yanık izlerinin kalıcı olma ihtimalinin bulunduğunu belirterek güzellik merkezine 10 bin TL’lik tazminat davası açtı. Lazer epilasyon yaptırırken normalin dışında acılar hissettiğini belirten Doğru, şunları söyledi: “Daha sonra işletme sahibiyle görüştüğümde ise ‘Beğenmiyorsanız paranızı alıp gidersiniz’ dedi. ‘Daha iyi işlenmiş oldu, daha iyi sonuçlar alırsınız’ diye dalga geçtiler. Ben de rapor alarak şikâyetçi oldum.”
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