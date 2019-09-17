Lavantadaki altının sahibini arıyorlar
Isparta'nın lavantalarıyla ünlü Kuyucak Köyü’ndeki tarlaları görmeye gelen kişi ya da kişiler yürüyüş yaparken içi altın dolu kutu düşürdü.
17 Ağustos’tan beri altınların sahibini aradıklarını belirten turizmci Ziya Doğan, “Bugüne kadar arayan soran olmadı” diye konuştu. Kuyucak’a her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin geldiğini dile getiren Doğan, “Altını düşürenlerin kim olduğunu bilemiyoruz. Kutunun içinde bir de madalya var. Umarım kutuyu düşüren kişi bizimle irtibata geçer” dedi.
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