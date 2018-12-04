Latin Amerika dönüşü liste mesaisi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Latin Amerika dönüşünün ardından hem adaylar hem de ittifakla ilgili tüm pürüzlerin giderilerek son kararın verilmesi planlanıyor. Erdoğan, partinin seçim sloganları, müzikleri, afişleri ve miting programını içeren kampanya stratejisini de netleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarından itibaren AK Parti Genel Merkezi’nde kurmaylarıyla aday listesine son şeklini vermesi öngörülüyor. Başta İstanbul olmak üzere Adana, Ağrı, Aksaray, Aydın, Bilecik, Edirne, Erzincan, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Tunceli ve Van adayları açıklanacak.
‘JEST’ NETLEŞİYOR
Bu ay ortasına kadar tüm ilçe adaylarının aralıklarla kamuoyuna duyurulması öngörülüyor. MHP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayarak yaptığı jeste karşılık AK Parti’nin de Erzincan, Kırşehir, Kütahya gibi MHP’nin güçlü olduğu illerde aday çıkarmayacağı belirtiliyor. Adana, Osmaniye, Manisa gibi illerde de MHP adayına destek verilecek.
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