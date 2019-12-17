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DHA
17.12.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Lastik botta 28'i çocuk 58 kaçak göçmen yakalandı

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Lastik botta 28'i çocuk 58 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 28'i çocuk 58 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Behramkale açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekiplerce yapılan operasyonda, 28'i çocuk, 12'si kadın ve 18'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 58 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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