Lastik botta 23 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'nin Enez ilçesinde lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 23 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, mobil radarla yaptıkları denetimde, ilçeye bağlı Sultaniçe köyü sahilinin güneyinde, lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan, İran ve Filistin uyruklu 3'ü çocuk, 4'ü kadın, toplam 23 kaçağı yakaladı. Karaya çıkarılan kaçaklar, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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