Las tesis nedir? Las tesis ne demek?

Las Tesis, Şili'de ortaya çıkan danslı bir protestodur. Las Tesis olarak anılan bu danslı protesto, tüm dünyadaki kadın cinayetlerinde farkındalık yaratma amacıyla gerçekleştiriliyor. Şili'de ortaya çıkan bu dans, farklı ülkelerde de gerçekleştiriliyor.