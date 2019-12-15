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15.12.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Las tesis nedir? Las tesis ne demek?

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Las tesis nedir? Las tesis ne demek?

Las Tesis nedir ve ne demek sorusu, son günlerde gündemde yer almaya devam ediyor. Şili'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan danslı protesto olan Las Tesis, dans eşliğinde söylenen sözler ile kadına şiddete yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Peki, Las Tesis nedir ne demek? İşte, Las Tesis hakkında merak edilen bazı bilgiler

Las Tesis, Şili'de ortaya çıkan danslı bir protestodur. Las Tesis olarak anılan bu danslı protesto, tüm dünyadaki kadın cinayetlerinde farkındalık yaratma amacıyla gerçekleştiriliyor. Şili'de ortaya çıkan bu dans, farklı ülkelerde de gerçekleştiriliyor.

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