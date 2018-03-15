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    Lanetli benzerlik! Lokantaya girdi önce bir sessizlik sonra...

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 14:25 | Son Güncelleme:

    Edirne'de yaşayan 26 yaşındaki Recep Dural, arkasında on binlerce mağdur bırakarak kayıplara karışan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'a benzerliği yüzünden rahatsızlık duyduğunu söyledi. 

    Edirne’de yaşayan Recep Dural isimli bir vatandaş, binlerce vatandaşı dolandırdıktan sonra kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'a benzerliğiyle dikkatleri üzerine topladı.  Dural, Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'a benzerliği yüzünden yolda yürüyemez hale geldiğini ve çok üzüldüğünü ifade etti. Dural, Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'a benzerliği yüzünden zaman zaman vatandaşların fotoğraf çektiğini belirterek,“2-3 gündür bir mağduriyet yaşıyorum. Edirne ufak olduğu için şu 2-3 gündür Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın’a benzetiyor. Yüzümüzün güleç olmasından, kilomuzdan, saç modelimizden yolda yürüyemez hale geldim. Dün akşam lokantaya girdiğimde önce sessizlik, bakışma, gizliden fotoğraf çekme oldu. Beni ona benzettiler. Sınır kenti olduğumuz için Edirne’de kaçacak mı? diyenler oldu. Üzülüyorum. Çünkü böyle bir insan benzemek insanın gururunu acıtıyor. Her neredeyse gelsin insancıkların parasını versin. Sesimizi duysun” şeklinde konuştu. 

    Böyleydi böyle oldu... Eski Egoman yeni Çiftlik BankBöyleydi böyle oldu... Eski Egoman yeni Çiftlik Bank

     

    Etiketler: Edirne , Çiftlik Bank , Mehmet Aydın , gündem
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