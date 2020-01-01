‘Lale’ devri sona erdi

Tünel meydanının alameti farikalarından biri olan Lale Plak, İbrahim ve Yusuf Atala kardeşler tarafından 1954 yılında açılmıştı. Son 30 yıldır da İbrahim Bey’in oğlu Hakan Atala tarafından işletiliyordu. Henüz internetin ve müzik paylaşım platformlarının olmadığı yıllarda rafine müzik zevkine sahip İstanbullular için bir buluşma noktasıydı. Bu özelliğini hiç kaybetmedi.

Öyle ki dijital platformların şöhretinin zirveye çıktığı son dönemde bile müdavimleri orayı terketmedi. Cazın ve klasik müziğin nabzı orada atıyordu. Yeni çıkan bir klasik müzik albümü ya da bir koleksiyonerin yana yakıla aradığı eski bir caz plağı için İstanbul’da akla gelebilecek ilk yerdi Lale Plak. Sadece İstanbul veya Türkiye için değil, dünyada da bilinen bir yerdi. İstanbul’a konser için gelen caz veya klasik müzik üstatlarının da uğradığı bir mekândı. Dün son günüydü. Hakan Bey’e kapanma nedenini sorduğumuzda, “Özel bir sebepten dolayı dükkânın satışı yönünde karar aldık. Son 10 gündür yoğun bir istek var, başka bir yerde açılıp açılmayacağına henüz bir karar vermedik. Gördüğümüz ilgi üzüntümüze az da olsa bir teselli oluyor” dedi.

‘İSTİKLAL EKSİLDİ’

Kerem Görsev: “Türkiye’nin 65 yıllık efsane plakçısı kapanıyor. Dünyadaki birçok müzisyenin Türkiye’ye geldiklerinde ziyaret ettikleri bir yerdi. Ben de 30 yıldır gider gelirim. Koleksiyonumun önemli bir bölümü oradan. Ben bunun bir kapanış değil ‘yer değiştirme’ olacağını umuyorum. Çünkü bırakmayacağız...”

Sedat Ergin: “Beyoğlu kimliğinin bir parçasıydı. Aynı zamanda İstanbul’un en önemli müzik mekânlarından da biriydi. Kapanmasıyla İstiklal Caddesi biraz daha eksilmiş oldu...”

Nurcan Akad: “20 yıldır müdavimi olduğum bir yer. Çok küçük bir dükkân ama orada dev gibi bir bilgi birikimi var. O dükkân, giden herkesin müzik zevkini geliştirdi. Beyoğlu’nu Beyoğlu yapan bir çok şey gitti. Son direnenlerden biriydi. O da gidince çok daha ıssız hale gelecek. Çok üzgünüm.”

Zuhal Focan: “Sadece caz ve klasik müzik albümleri satıyordu. Bunlara ilgili duyanların toplanma yeriydi. Yeri doldurulamayacak. Başka bir yerde açılmayacağı da söylendi. Klasik ve caz müzik dünyasını oradan takip ediyorduk. Keşke başka yerde açılsa...”