Laktoz nedir?
Sütte bulunan ve sütün buharlaşması sonucu ortaya çıkan kristal durumunda ki şeker, süt şekeri’dir. Eğer süt ve süt ürünlerini tükettikten sonra midenizde rahatsızlık hissediyorsanız süt içerisinde ki laktozu sindirmede sorun yaşıyorsunuz demektir. Peki laktoz intoleransı nedir ve belirtileri nelerdir?
Laktoz memelilerin sütünde bulunan karbonhidrattır kısacası anne sütünde ve inek sütünde bulunan esas şekerdir. Glukoz ve galaktozun birleşiminden meydana gelir. Laktoz yeni doğan bir bebeğin ilk bir yılda ki enerjisinisinin %40 kadarını karşılamaktadır. Hem fiziksel olarak hem de beyinsel olarak gelişmesi için önemlidir.
LAKTOZ İNTOLERANSI
Laktoz intoleransı süt ve süt ürünleri içerisinde ki şekeri tamamıyla sindiremiyor oluşunuzdur. Süt ve süt ürünlerini tükettikten sonra gaz, ishal, şişkinlik, kramp, bulantı gibi belirtiler gösteriyor ise vücudunuz sütün içerisinde ki laktoz şekerini sindirememenizden kaynaklıdır.Laktoz, yağ metabolizması üzerine etki etmektedir. Karaciğerde yağ birikmesini önlemekte veya önemli ölçüde karaciğer yağını azaltmaktadır. laktoz içerikli besinleri tükettikten 30 dakika-2 saat içerisinde belirtileri görülmektedir. Laktoz intoleransı olan kişiler için besinden almaları gereken vitamin dolayısı ile özel olarak laktozsuz süt üretilmiştir.
LAKTOZ
• Doğada yüksek oranda sadece sütte bulunan laktoz, enerji sağlar.
• Sütte bulunan galaktoz, beyin ve sinir dokularının oluşumunda rol oynar.
• Laktozun hidrolizi sonucu oluşan laktik asit bağırsaklarda istenmeyen mikroorganizmaların gelişimini dolaylı olarak inhibe eder ve tipik barsak florasını geliştirici etki yapar.
• Laktoz vücudun kalsiyum ve fosfordan daha iyi yararlanmasını sağlar. Bu nedenle kemik ve diş oluşumunda, bebeklerin beslenmesinde önemli rol oynar.
• Laktoz enzimi yetersizliği nedeniyle laktoz intoleransı gösteren kişilerin süt yerine fermente süt ürünlerini tüketmeleri önerilmektedir.
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