Lahmacun-ayran eşliğinde jet hızıyla geçti

AK Parti’nin grup önerisiyle 48 saatlik normal bekleme süresi öne çekilerek süratle işleme konulan erken seçim teklifinin dün akşam Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmeleri ise hem tartışmalı hem de renkli geçti.

HDP’liler, komisyonu iki milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesi nedeniy

e prostesto edip terketti.

İktidar, komisyon üyelerine lahmacın ayran ikram etti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün katıldığı ve 2.5 saat süren komisyon toplantısında CHP’liler de teklife destek verdi.

ACELE GİDEN ECELE GİDER

Ancak seçimin OHAL koşullarında yapılmasına itiraz edilirken, görüşmelere CHP’li Muharrem Erkek’in şu sözleri damgasını vurdu:

“Seçime gidiyoruz, hayırlı olsun. Bu, sizden ve sizin ülkemize getirdiğiniz karanlıktan kurtuluşumuzun günü olacak. Biz seçime hazırız, seçimden korkmuyoruz. Olağanüstü hâlde de yapsanız, hukuksuz da yapsanız, partilerin girmesini de önleseniz o Seçim Yasası’yla -yine burada tartıştık- her türlü haksız, sandık güvenliğini ihlal eden, sandık güvenliğini ortadan kaldıran düzenlemeyle dahi yapsanız eninde sonunda kaybedeceksiniz. Son kez söylüyorum sözümü bağlarken: Acele ediyorsunuz, unutmayın ki acele giden, ecele gider ve bu da sizin sonunuz olacak.”

YENİ SES, NEFES GETİRECEK

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise erken seçim kararının Türkiye’ye yeni bir ses, yeni bir nefes getireceğini söyledi. Akçay, muhalefetin sık sık “yüreğiniz yetiyorsa seçime gidin” dediğini de savunarak, “Ee, o zaman da madem öyle, gel böyle denildi yani işin neticesi itibarıyla” dedi.

BİRAZDAN GENEL KURUL’DA

Anayasa Komisyonu’ndan AK Parti, MHP ve CHP’nin oylarıyla geçen teklif birazdan da Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Genel Kurul’dan da geçmesiyle teklif, karara dönüşecek ve erken seçim resmi olarak start almış olacak.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANACAK

Erken seçim kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından da YSK seçim takvimini ilan edecek. YSK Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak ilan etmesinin ardından yaptığı açıklamada, seçim takvimi hazırlıklarına başladıklarını belirterek, “1-2 gün içinde tamamlayıp süreci işleteceğiz. Sürecin işletilmesi açısından YSK’da süre sıkıntısı yoktur” demişti.

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