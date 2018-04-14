Lafügüzaf nedir ne demektir?

Taşıdığı manayla vatandaşların merak ettiği Lafügüzaf kelimesi, Türkçe'ye Farsça'dan geçmiştir. Anlamı bakımından iki kelimenin birleşmesiyle meydana gelen Lafügüzaf, Laf ve güzaf kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur. Boş söz ve saçma anlamlarını taşıyan 'Güzaf' kelimesiyle; söz, özellikle anlamsız söz anlamlarını barındıran 'Laf' kelimesinin birleşmesiyle meydana gelen 'Lafügüzaf' sözcüğü, Türk Dil Kurumu'na göre boş söz anlamı taşımaktadır.

Bu kelime, Gökhan Türkmen'in Lafügüzaf şarkısının temelini oluşturmaktadır. İşte, o şarkının nakaratlar;

Bıktım seni hatırlatan

Anılarımdan

Bana kalan arsız rüyalardan

Belki sonu hazırlayan

Gelgitlerindi

Başaramadım hikayem bitti

Belki başka bir adam

Hatıranı hiç sormayan

Yüreğimdeki seni bir görsen

Canım nasıl yanıyor

İçim içim eriyor

Sandığın gibi değil geçmiyor

Büyükse büyük

Değilse lafügüzaf

Çıtır çıtır yanmış zaman

Geri dönmez mi hiç o an

Derinse derin

Değilse lafügüzaf

Ne var ne yok benden çalan

Çirkin mi çirkin zaman...