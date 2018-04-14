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    Lafügüzaf nedir ne demektir?

    Hürriyet Haber
    14.04.2018 - 13:27 | Son Güncelleme:

    Lafügüzaf, son günlerde kökeni ve anlamı ile araştırılan sözcükler arasında önemli bir yer tutuyor. Zaman zaman cümle içerisinde kullanılabilen Lafügüzaf kelimesi, Türk Dil Kurumu'nun yayımladığı sözlüğün içerisinde de yer almaktadır. Peki, dilimize doğudan geçen Lafügüzaf nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, merak edilen sözcük hakkında detaylı bilgiler

    Taşıdığı manayla vatandaşların merak ettiği Lafügüzaf kelimesi, Türkçe'ye Farsça'dan geçmiştir. Anlamı bakımından iki kelimenin birleşmesiyle meydana gelen Lafügüzaf, Laf ve güzaf kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur. Boş söz ve saçma anlamlarını taşıyan 'Güzaf' kelimesiyle; söz, özellikle anlamsız söz anlamlarını barındıran 'Laf' kelimesinin birleşmesiyle meydana gelen 'Lafügüzaf' sözcüğü, Türk Dil Kurumu'na göre boş söz anlamı taşımaktadır. 

    Bu kelime, Gökhan Türkmen'in Lafügüzaf şarkısının temelini oluşturmaktadır. İşte, o şarkının nakaratlar;

    Bıktım seni hatırlatan
    Anılarımdan
    Bana kalan arsız rüyalardan

    Belki sonu hazırlayan
    Gelgitlerindi
    Başaramadım hikayem bitti

    Belki başka bir adam
    Hatıranı hiç sormayan

    Yüreğimdeki seni bir görsen

    Canım nasıl yanıyor
    İçim içim eriyor
    Sandığın gibi değil geçmiyor

    Büyükse büyük
    Değilse lafügüzaf
    Çıtır çıtır yanmış zaman
    Geri dönmez mi hiç o an

    Derinse derin
    Değilse lafügüzaf
    Ne var ne yok benden çalan
    Çirkin mi çirkin zaman...

    Etiketler: lafügüzaf nedir , SeoHaber , NoMobil , gündem
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