Lafügüzaf nedir ne demektir?

Taşıdığı manayla vatandaşların merak ettiği Lafügüzaf kelimesi, Türkçe'ye Farsça'dan geçmiştir. Anlamı bakımından iki kelimenin birleşmesiyle meydana gelen Lafügüzaf, Laf ve güzaf kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur. Boş söz ve saçma anlamlarını taşıyan 'Güzaf' kelimesiyle; söz, özellikle anlamsız söz anlamlarını barındıran 'Laf' kelimesinin birleşmesiyle meydana gelen 'Lafügüzaf' sözcüğü, Türk Dil Kurumu'na göre boş söz anlamı taşımaktadır.
Bu kelime, Gökhan Türkmen'in Lafügüzaf şarkısının temelini oluşturmaktadır. İşte, o şarkının nakaratlar;
Bıktım seni hatırlatan
Anılarımdan
Bana kalan arsız rüyalardan
Belki sonu hazırlayan
Gelgitlerindi
Başaramadım hikayem bitti
Belki başka bir adam
Hatıranı hiç sormayan
Yüreğimdeki seni bir görsen
Canım nasıl yanıyor
İçim içim eriyor
Sandığın gibi değil geçmiyor
Büyükse büyük
Değilse lafügüzaf
Çıtır çıtır yanmış zaman
Geri dönmez mi hiç o an
Derinse derin
Değilse lafügüzaf
Ne var ne yok benden çalan
Çirkin mi çirkin zaman...