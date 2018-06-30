Ladin'in yakalanmasıyla ilgili şok iddia!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, görev hayvanlarının yeteneklerinden faydalanarak suçun takibinde ve çözümünde inanılmaz hız ve doğruluk payına ulaşılacağını anlattı.

Adli Bilimler Dergisi'nde kaleme aldığı makalelerde de bu konuyu zaman zaman gündeme getiren Hancı, "Kullanma imkânı açısından bu kadar çok hayvan çeşidinin olması ister istemez bizi yeni kurumsal yapılanmalara götürecek. Sadece görev köpeği, bazen de asayiş görevi için at yetiştiren şubelerimiz bu çeşitlilik karşısında yetersiz kalacak. Bu nedenle başlangıçta Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı gibi öncü kurumlarımızda 'Görev Hayvanları Daire Başkanlığı' kurulmalı. Uzmanlaşmış bu başkanlıklar üzerinden adalet ve güvenlik sistemimize hizmet sunulmalıdır" dedi.

'YETENEKLERİNİ KULLANMALI'

Türkiye'de canlı insan, ceset, bomba ve uyuşturucu tespiti gibi 10 farklı alanda görev köpeklerinden yararlanıldığını hatırlatan Hancı, şu bilgileri verdi: "Kalabalıklaşan şehirlerde suçun şiddeti ve çeşitliliği de artıyor. Suçu takip etmek teknolojiyle kolaylaşmış olsa da suçluların da suçu işlerken, gizlerken aynı teknolojilerden faydalanmaları da bir paradokstur. Güvenlikle ilgili konularda canlı hayvanlardan yararlanmak, kişisel yeteneklerin belirli seviyede geliştirilmesi, bilgi birikiminin oluşturulması ve güncellenmesi gerekiyor. İşte bunu suçlular başaramayacakları için güvenlik güçleri ilk defa suçluların bir adım önüne geçebilecek."

USAME BİN LADİN'İ KARGALAR MI BULDU?

Kargalar ve saksağanlar, yönlendirildikleri kişinin bulunmasını sağlıyor. Usame Bin Ladin'in yerinin bu şekilde tespit edildiği iddia ediliyor. Usame Bin Ladin kıyafeti giymiş ve onun hareketlerini taklit eden bir kişi sürekli kargalara sevdikleri yiyecekleri verir. Ardından bu kargalar Ladin'in yaşadığı tahmin edilen yerlere salınır. Sonra kargalar gerçek Ladin'i görünce o tarafa yönelirler ve terörist bulunur. (HABERTÜRK)

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