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    Ladinin ağaçları

    İHA
    26.05.2018 - 00:34 | Son Güncelleme:

    ORDU'nun Kabadüz ilçesinin uçsuz bucaksız ladin ormanları içinde eşine az rastlanır bir gövdede 18 ağacın görüntüsü görenleri hayretler içinde bırakıyor.

    İlçenin Kale Boynu Obası'nda orman içerisinde bulunan devrilmiş ladin ağacı, kökü toprak dışında olmasına rağmen hem gövdesiyle yaşıyor, hem de gövdesi sanki bir kökmüş gibi, dallarını ağaç boyuna ulaştırıyor. Bu muhteşem görüntüyü veren şahane ladin, gövdesinden çıkan 18 ağacıyla koruma altına alınmıştı. Doğaseverler, “Böyle bir ağacın başka bir yerde olabileceğine ihtimal vermiyoruz. İlçemize gelen tüm ziyaretçilerin mutlaka bu ağaçları görmesini istiyoruz. Muhteşem bir görüntü. Koca ladin devrilmiş, kökü dışarıda ama kurumamış, yaşıyor. Toprakla temasını da gövdeden sağlıyor. Ve o gövdeden ağaca dönüşen dallarına hayat veriyor. Hayran kalmamak elde değil” diyor. 

    Etiketler: Ordu , gazetehaberleri , gündem
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