Laboratuvar teknolojisi nedir? Laboratuvar teknolojisi taban puanları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLaboratuvar teknolojisi nedir? Laboratuvar teknolojisi taban puanları
GeriGündem Laboratuvar teknolojisi nedir? Laboratuvar teknolojisi taban puanları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
23.07.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Laboratuvar teknolojisi nedir? Laboratuvar teknolojisi taban puanları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Laboratuvar teknolojisi nedir? Laboratuvar teknolojisi taban puanları

ÖSYM Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri alınmaya başlandı. Tercih sürecinin başlamasıyla birlikte, en çok merak edilen iki yıllık bölümlerden biri de laboratuvar teknolojisi oldu. Laboratuvar teknolojisi bölümün taban puanlarını ve başarı sırasını merak eden üniversiteli adayları, bölüme dair detayları araştırıyor. İşte, laboratuvar teknolojisi taban puanları...

Laboratuvar teknolojisi, 2019 YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte, yoğun şekilde sorgulanan bölümler arasında yer almaya başladı. Laboratuvar teknolojisi bölümünün iş imkanları ve diğer detayları, söz konusu bölümde eğitim almak isteyen gençler tarafından sorgulanıyor. İşte, laboratuvar teknolojisi hakkında tüm detaylar...

Tarım sektöründe, tarım ürünleri, bu ürünlerin yetiştiriciliği, yetiştiriciliği sırasında karşılaşılan sorunların giderilmesi, hastalık ve zararlıların bilinmesi ve çözümlerin önerilmesi gibi konularda bilgi sahibi olan elemanlara ihtiyaç olduğu bilinen ve özellikle tarım sektör çalışanlarınca söylenen bir gerçektir. Bu programda öğrencilere Tarımsal laboratuvar tekniklerinin öğretilmesi, analizlerde kullanılacak alet ve cihazların tanıtılması ve laboratuvarda çalışma becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca; toprak, su, bitki, gıda, yem analizleri ve bitki koruma teknikleri ile ilgili yöntem belirleyebilecek, uygulamalı analiz yapabilecek ve yapılan analizleri değerlendirebilecek ara eleman yetiştirilmesi de amaçlanmaktadır.

Tarım, Orman ve Gıda Bakanlığının ilgili birimlerinde (Tarım Laboratuvarları, Bitki Laboratuvarları, Gıda Laboratuvarları, Kimya Laboratuvarları), Gıda Kalite Kontrol Müdürlüklerinde, Toprak Mahsulleri Ofisinin ilgili birimlerinde, Gümrük Müsteşarlığına bağlı laboratuvarlarda, Çevre ve Orman Müdürlüklerinde ve üniversitelerin ilgili laboratuvarlarında Laboratuvar Teknikeri olarak çalışabilmektedirler. Mezunlar ayrıca özel sektörde de ilgili laboratuvarlarda çalışabilmektedirler.

TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYIN

NOT: Açılan sayfada "TABLO-3" dosyasını indirerek, bölüme ait taban puanları ve başarı sıralaması gibi bilgilere erişebilirsiniz.

BÖLÜME AİT DİĞER BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Yukarıdaki sayfadan, araştırdığınız bölümün hangi üniversitelerde yer aldığını ve bölüme ilişkin diğer yerleşme detaylarını sorgulayabilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Görüntüler az önce paylaşıldı... Türk Donanması Doğu Akdeniz'de
Alparslan Kuytul'a yeni dava! Tüm detaylar tek tek belli oldu
Büyük vicdansızlık! Hamile kediyi Pitbull'un ağzına böyle attı
Düzce'de bir kadın ve çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldı