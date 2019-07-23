Laboratuvar teknolojisi nedir? Laboratuvar teknolojisi taban puanları
ÖSYM Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri alınmaya başlandı. Tercih sürecinin başlamasıyla birlikte, en çok merak edilen iki yıllık bölümlerden biri de laboratuvar teknolojisi oldu. Laboratuvar teknolojisi bölümün taban puanlarını ve başarı sırasını merak eden üniversiteli adayları, bölüme dair detayları araştırıyor. İşte, laboratuvar teknolojisi taban puanları...
Laboratuvar teknolojisi, 2019 YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte, yoğun şekilde sorgulanan bölümler arasında yer almaya başladı. Laboratuvar teknolojisi bölümünün iş imkanları ve diğer detayları, söz konusu bölümde eğitim almak isteyen gençler tarafından sorgulanıyor. İşte, laboratuvar teknolojisi hakkında tüm detaylar...
Tarım sektöründe, tarım ürünleri, bu ürünlerin yetiştiriciliği, yetiştiriciliği sırasında karşılaşılan sorunların giderilmesi, hastalık ve zararlıların bilinmesi ve çözümlerin önerilmesi gibi konularda bilgi sahibi olan elemanlara ihtiyaç olduğu bilinen ve özellikle tarım sektör çalışanlarınca söylenen bir gerçektir. Bu programda öğrencilere Tarımsal laboratuvar tekniklerinin öğretilmesi, analizlerde kullanılacak alet ve cihazların tanıtılması ve laboratuvarda çalışma becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca; toprak, su, bitki, gıda, yem analizleri ve bitki koruma teknikleri ile ilgili yöntem belirleyebilecek, uygulamalı analiz yapabilecek ve yapılan analizleri değerlendirebilecek ara eleman yetiştirilmesi de amaçlanmaktadır.
Tarım, Orman ve Gıda Bakanlığının ilgili birimlerinde (Tarım Laboratuvarları, Bitki Laboratuvarları, Gıda Laboratuvarları, Kimya Laboratuvarları), Gıda Kalite Kontrol Müdürlüklerinde, Toprak Mahsulleri Ofisinin ilgili birimlerinde, Gümrük Müsteşarlığına bağlı laboratuvarlarda, Çevre ve Orman Müdürlüklerinde ve üniversitelerin ilgili laboratuvarlarında Laboratuvar Teknikeri olarak çalışabilmektedirler. Mezunlar ayrıca özel sektörde de ilgili laboratuvarlarda çalışabilmektedirler.
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