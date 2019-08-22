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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Jiyan ALPAN
22.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘La fonten’ Mehmet

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Balıkesir’de bir köyde yaşayan 12 yaşındaki Mehmet Kanur doğadaki hayvanları anlattığı videolarla ‘fenomen’ oldu. 2018 Mart’tan beri paylaştığı 60’ın üzerinde videoda oluklu kertenkele, akrep, ipekböceği, ‘terminatör’ örümcek, çıyan gibi pek çok hayvanı uzun uzun sevgiyle anlatıyor.

Sındırgı ilçesi, Armutlu köyünde yaşayan Mehmet Kanur kendini bildi bileli hayvanlarla ilgili. Ev hanımı anne ile öğretmen babanın iki çocuğundan büyüğü olan Mehmet, halen Hintbülbülü, Tokat tavuğu ve 35 civciv bakıyor. Kanur hayvanlara olan tutkusunun çok küçük yaşta başladığını söylüyor. Onları çok sevdiğini ve arkadaşı olarak gördüğünü, onlarla konuştukça mutlu olduğunu, stresini attığını anlatıyor.

Hayvanların dünyasına olan ilgisi nedeniyle önce YouTube’da hayvan videolarını izlemeye başlayan Mehmet, daha sonra kendi de benzer videolar çekebileceğini düşünmüş. Babası İsmail Kanur, da Mehmet’in bu fikrini destekleyince Mehmet anlatmaya, babası da mobil telefonunun kamerasıyla kaydetmeye başlıyor.

‘La fonten’ Mehmet

HAYVANLARLA KONUŞA KONUŞA ANLATIYOR

Kendi YouTube kanalını açan Mehmet, ilk videosunu güvercinlerle çekti. Kısa zamanda kimi evcil kimi doğada yaşayan hayvanlarla ilgili videolar hazırladı. Birkaç dakikalık videolarında Mehmet, sadece hayvanların özelliklerini değil, neden onlardan korkulmaması gerektiğini de anlatıyor. Hayvanları bazen eline alıyor, bazen yanlarına iyice yaklaşarak ama her seferinde sevgiyle ve sohbet eder gibi bildiklerini paylaşıyor. Hayvanların nerelerde bulunduğunu, nasıl yaşadığını, neyle beslendiğine de değiniyor. Köyde yaşadıkları için hayvanları rahatlıkla bulduğunu anlatan Mehmet, “Hayvanlarla ilgili bildiklerim dışında kitaplarda, internette araştırmalar da yaparak hazırlanıyorum. Hayvanları bulmak buralarda hiç zor değil. Giderek daha fazla araştırıyorum, öğreniyorum. Videolar çekmeye devam edeceğim” diyor. Pek çok hayvanla ilgili korkunun yersiz olduğunu belirten minik Mehmet, “Zararsız hayvanlardan bile korkuluyor, öldürülmeye çalışılıyor. Üzülüyorum. Videolarımda aslında onların da birer canlı olduğunu ve öldürmenin gerekmediğini anlatıyorum” diyerek hayvan sevgisini anlatıyor. Mehmet’in takipçi sayısı hızla artıyor. Ekşi Sözlük yazarlarının da desteğiyle takipçileri 100 bine yaklaşan Mehmet bu duruma hem şaşırdığını hem de çok heyecanlandığını anlatıyor. 

‘La fonten’ Mehmet

KÜÇÜK YAŞTAN BERİ

Tayini Dursunbey ilçesine çıkan ve dün ailesiyle birlikte buraya taşınan baba 23 yıllık öğretmen İsmail Kanur, “Mehmet küçüklüğünden beri hayvanlara çok meraklı. Hayvanları her eline aldığında gözleri parlar. Hayvanlarla ilgili sürekli okuyor, araştırmalar yapıyor. Yeni evimizin çevresinde de hayvanları araştırmaya devam edecek, yeni videolar çekmeye devam edecek. Biz hep yanındayız” diyor.

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