KYK burs ve kredi başvuruları için tarih belli oldu mu? KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

YURTKUR aracılığıyla üniversite öğrencilerine maddi destek için ödenen KYK burs ve kredileri öğrenimlerine devam eden ya da 2019'da üniversiteye yerleşen öğrenciler için alınmaya başlanacak. Ayrıca yapılan düzenlemeye göre çalışan öğrencilerin burs ve kredi ücreti kesilmeyecek. Peki, 2019 KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman alınacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YURTKUR aracılığıyla yapılacak olan KYK burs başvurusu, E-Devlet kanalıyla tamamlanacak. Yurt başvuruları esnasında burs ve krediler hakkında da açıklama yapan YURTKUR, kredi/burs başvurularının tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından alınacağını aktarmıştı.

Bu bilgiler çerçevesinde DGS ek tercihlerinin 1-7 Ekim tarihlerinde yapılacağı göz önünde bulundurulur ve sonuçların ekim ayının ortalarında açıklanacağı düşünülürse, KYK burs başvurularının da 15 Ekim tarihinden sonra alınacağı söylenebilir. Böylece başvuruların 5 gün sonra alınacağı söylenebilir.

ÇALIŞAN ÖĞRENCİNİN BURS VE KREDİSİ KESİLMEYECEK

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre, öğrencilere burs ve kredi tahsis sürecinde bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin içerisinde, herhangi başka bir kurumdan burs alan ve asgari ücretle çalışan öğrencilerin burslarının kesilmeyeceğine dair detaylar da yer aldı. İşte, o değişiklik;

MADDE 1 – 18/1/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 16 – İlk defa kredi almak için müracaatta bulunan öğrencilerin durumları değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda kredi tahsis edilenlerin listeleri Kurum sisteminde ilan edilir.

Öğrenci, listelerde miktarı belirtilen taahhütname ile istenen diğer belgeleri, süresi içerisinde Kuruma verdiği takdirde kredi almaya hak kazanır.

Kurumdan burs almakta iken, Kurum Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başarı kıstasına göre başarısızlığı tespit edilen ve bursu kesilen öğrencilere bursun kesildiği tarihten itibaren bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenim kredisi verilir. Ancak, öğrenci öğrenim kredisini almak istememesi halinde bu durumu bir dilekçe ile Kuruma bildirir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. (Madde 29 — Kredi alan öğrencilerden; kredi almaya başladıktan sonra burs aldıkları veya en az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri

kesilir. )

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/10/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS YADA KREDİ ALABİLİR Mİ?

Kurumumuza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.

KREDİ BURS BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILACAK?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.