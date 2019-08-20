KYK yurtları ne zaman açılacak?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurtlarının (KYK) 2019-2020 eğitim öğretim yılı için açılacağı tarih, yurt başvuru işlemlerinin başlamasıyla birlikte merak konusu oldu. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?
Üniversite eğitimine başlayacak olan öğrencilerin barınma sorununu çözecek olan KYK yurt başvuru sonuçları, başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, KYK yurtlarının hizmet vermeye başlayacağı tarih de belli olacak. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlar geçtiğimiz yıl 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren açılarak hizmet vermeye devam etmişti. KYK yurtarının bu yıl da yakın tarihlerde açılabileceği tahmin ediliyor.
Konuya ilişkin tarih bilgisi netleşirse haberimizde yer vereceğiz.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün bugün başlayan yurt başvuru süreci 26 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.
Öğrenciler yurt başvurularını e-devlet üzerinden dolduracakları bir form ile kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ait beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu, beyanları değerlendirecek.
Yurt hakkı kazananların dışında kalan öğrenciler, puanlarına göre yedek sırasına alınacak. Bu öğrencilerin, kayıt yaptırmayanların yerlerine ve boşalan yerlere yerleştirilmeleri yıl boyunca devam edecek.
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