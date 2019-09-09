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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.09.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

KYK yurt yedek ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

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KYK yurt yedek ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre öğrenciler, yurt yedek sonuçlarını kimlik bilgilerini girerek öğrenebilecek. KYK yurt taahhütnamesini doldurmayan öğrencilerden kalan boşluklar, KYK 3. yedek yurt yerleştirme sonuçlarında kullanılacak. İşte, KYK yurt yedek ek yerleştirme sonuçları hakkında bazı bilgiler

KYK yurt yedek sonuçları, E-Devlet üzerinden ya da kimlik bilgileri ile öğrenilebilecek. Bu yerleşmede herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler, 3. yerleştirme sürecine dahil olabilecek.

KYK YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YEDEK YERLEŞTİRMELERİN SONUNCUSU 12 EYLÜL TARİHİNDE

İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül gerçekleştirildi. Üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

TAAHHÜTNAME ONAYI YETERLİ OLACAK

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurt sonuçlarının ardından taahhütname onayı alınmaya başlandı.

Barınacağı yurtlar için kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, E-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlamalarının ardından herhangi bir işlem için yurtlara gitmek zorunda kalmayacak. Ancak okullarının akademik takvimi dolayısıyla barınmaya başlamayan öğrencilerin, bu durumu yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek bildirmesi gerekecek.

Öğrenciler, yurtlarda barınmaya başlamalarının ardından 4 adet fotoğraf, kişisel İBAN numarası ve öğrenci belgelerini 30 gün içerisinde teslim etmek zorunda olacak.

YURT ÜCRETİNİ İNTERNETTEN ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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