KYK yurt yedek ek yerleştirme sonuçları açıklandı!
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre öğrenciler, yurt yedek sonuçlarını kimlik bilgilerini girerek öğrenebilecek. KYK yurt taahhütnamesini doldurmayan öğrencilerden kalan boşluklar, KYK 3. yedek yurt yerleştirme sonuçlarında kullanılacak. İşte, KYK yurt yedek ek yerleştirme sonuçları hakkında bazı bilgiler
KYK yurt yedek sonuçları, E-Devlet üzerinden ya da kimlik bilgileri ile öğrenilebilecek. Bu yerleşmede herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler, 3. yerleştirme sürecine dahil olabilecek.
KYK YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YEDEK YERLEŞTİRMELERİN SONUNCUSU 12 EYLÜL TARİHİNDE
İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül gerçekleştirildi. Üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.
TAAHHÜTNAME ONAYI YETERLİ OLACAK
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurt sonuçlarının ardından taahhütname onayı alınmaya başlandı.
Barınacağı yurtlar için kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, E-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlamalarının ardından herhangi bir işlem için yurtlara gitmek zorunda kalmayacak. Ancak okullarının akademik takvimi dolayısıyla barınmaya başlamayan öğrencilerin, bu durumu yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek bildirmesi gerekecek.
Öğrenciler, yurtlarda barınmaya başlamalarının ardından 4 adet fotoğraf, kişisel İBAN numarası ve öğrenci belgelerini 30 gün içerisinde teslim etmek zorunda olacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle