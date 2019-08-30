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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.08.2019 - 22:23, Son Güncelleme:

KYK yurt yedek başvurusu ne zaman? İlk yedek yerleştirme tarihi belli oldu

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KYK yurt yedek başvurusu ne zaman? İlk yedek yerleştirme tarihi belli oldu

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü tarafından başvuruları alınan yurt yerleştirme başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite öğrencilerinin gözü yedek başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, KYK yurt yedek başvurusu ne zaman yapılacak? KYK ücretleri ne kadar? İşte, o konuya ilişkin detaylar.

Üniversite öğrencilerinin yurt başvuru işlemleri sonrası sonuçlar KYK'nin sitesinden ilan edildi. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri devam ederken, yerleşemeyen öğrenciler yedek başvurularını beklemeye başladı. İşte, KYK yedek başvuruları hakkına bilgiler.

KYK YEDEK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK ilk üç yedek yerleştirme tarihleri açıklandı. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Yeni dönemde yurt ücretleri artış gösterecek. Geçen yıl 180 lira olan yurtların ücreti 215 lira, 213 lira olanlar 250 lira, 237 lira olanlar 280 lira, 258 lira olanlar 310 lira, 285 lira olanlar 340 lira olarak tahsil edilecek.

KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

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