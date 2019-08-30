KYK yurt yedek başvurusu ne zaman? İlk yedek yerleştirme tarihi belli oldu
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü tarafından başvuruları alınan yurt yerleştirme başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite öğrencilerinin gözü yedek başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, KYK yurt yedek başvurusu ne zaman yapılacak? KYK ücretleri ne kadar? İşte, o konuya ilişkin detaylar.
Üniversite öğrencilerinin yurt başvuru işlemleri sonrası sonuçlar KYK'nin sitesinden ilan edildi. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri devam ederken, yerleşemeyen öğrenciler yedek başvurularını beklemeye başladı. İşte, KYK yedek başvuruları hakkına bilgiler.
KYK YEDEK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK ilk üç yedek yerleştirme tarihleri açıklandı. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.
Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.
YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?
Yeni dönemde yurt ücretleri artış gösterecek. Geçen yıl 180 lira olan yurtların ücreti 215 lira, 213 lira olanlar 250 lira, 237 lira olanlar 280 lira, 258 lira olanlar 310 lira, 285 lira olanlar 340 lira olarak tahsil edilecek.
KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.
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