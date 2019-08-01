KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman yapılacak? Tarih açıklandı mı?
YKS tercih sürecinin son bulmasıyla beraber, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2019-2020 eğitim öğretim yılı başvuruları, üniversite adayları ve örgün öğrenimine devam eden öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. KYK yurt ve burs başvurularının yapılacağı tarihe göre hareket edecek olan öğrenciler, detayları internet üzerinden araştırıyor. Peki, 2019 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman yapılacak? Tarih açıklandı mı?
Üniversite öğrenciler için yurt,burs ve öğrenci kredisinin başvuruları, ağustos ayının gelmesiyle gündemdeki yerini aldı. KYK yurt başvurularının, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak. Peki, KYK başvuruları başladı mı? İşte, o konuya dair bilgiler.
BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında KYK burs ve öğrenim kredileri başvuruları, ekim ayının ilk haftalarında başlıyor.
YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK yurt başvurularının, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. KYK'nın 2019-2020 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını alacağı tarihe ilişkin net bir bilgi yok ancak başvuruların, eylül ayının ilk haftası başlayacağı tahmin ediliyor.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
KYK'nın yurt başvuruları, ÖSYM'nin üniversite yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından yurtkur üzerinden alınacak. Başvurular E-Devlet üzerinden alınacağı için öğrencilerin E-Devlet şifresini hazır bulundurmaları gerekecektir.
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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