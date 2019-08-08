KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvurusu nasıl yapılır?
Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla KYK yurt ve burs başvuruları gündeme gelmeye başladı. Devlet tarafından barınma ihtiyacı ve burs olanağı hakkını elde etmek isteyen öğrenciler, KYK kayıt tarihlerini araştırıyor. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konular hakkında detaylı bilgiler.
Üniversite öğrencilerinin eğitim, gıda, barınma ihtiyaçlarını sağlayan ve manevi gelişmelerine katkıda bulunan KYK'ya başvuruda bulunmak isteyenler, başvuru süreci ve işlemleri hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Her sene olduğunu gibi bu yıl da KYK yurt ve burs işlemleri e-devlet sistemi üzeriden gerçekleşecek. Peki, KYK burs ve yurt işlemleri nasıl yapılır? KYK başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte, o konuya dair merak edilenler.
KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Burs başvurularının başlama tarihi ile ilgili henüz KYK'dan bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde tarihin netleşmesi halinde son gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz. KYK burs başvurusu için öngörülen süreç, geçtiğimiz yıl baz alınırsa eylül ayının başı olarak düşünülmektedir.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK yurt başvurularının 2019-2020 eğitim öğretim yılı için alınacağı tarihle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak başvuruların, eylül ayının ilk haftası başlayacağı tahmin ediliyor.
YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.
2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,
3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,
4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.
5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.
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