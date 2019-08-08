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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.08.2019 - 21:42, Son Güncelleme:

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvurusu nasıl yapılır?

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KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvurusu nasıl yapılır?

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla KYK yurt ve burs başvuruları gündeme gelmeye başladı. Devlet tarafından barınma ihtiyacı ve burs olanağı hakkını elde etmek isteyen öğrenciler, KYK kayıt tarihlerini araştırıyor. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konular hakkında detaylı bilgiler.

Üniversite öğrencilerinin eğitim, gıda, barınma ihtiyaçlarını sağlayan ve manevi gelişmelerine katkıda bulunan KYK'ya başvuruda bulunmak isteyenler, başvuru süreci ve işlemleri hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Her sene olduğunu gibi bu yıl da KYK yurt ve burs işlemleri e-devlet sistemi üzeriden gerçekleşecek. Peki, KYK burs ve yurt işlemleri nasıl yapılır? KYK başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte, o konuya dair merak edilenler.

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Burs başvurularının başlama tarihi ile ilgili henüz KYK'dan bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde tarihin netleşmesi halinde son gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz. KYK burs başvurusu için öngörülen süreç, geçtiğimiz yıl baz alınırsa eylül ayının başı olarak düşünülmektedir.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvurularının 2019-2020 eğitim öğretim yılı için alınacağı tarihle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak başvuruların, eylül ayının ilk haftası başlayacağı tahmin ediliyor.

YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

 

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