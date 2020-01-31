KYK yurt borcu ödeme ekranı! KYK yurt borcu sorgulama

Eğitim öğretim dönemi boyunca, kaldıkları dönemin yurt ücretlerini ödemek isteyen öğrenciler, internet üzerinden KYK yurt borcu ödeme ekranı için sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, KYK yurt borcu sorgulama işlemi hakkında merak edilen bazı bilgiler

KYK YURT BORCU ÖDEME VE SORGULAMA EKRANI

KYK, yurt borcu sorgulama ekranına aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan, kredi kartı ile yurt ödemenizi gerçekleştirmeniz mümkündür.

Ekranda, 'İşlem' olarak yazılan bölümde 'KYK-YURT TAHSİLATLARI' işlemini tercih ediniz.

Daha sonra sizden talep edilen TC Kimlik Numarası ya da pasaport numaranızı ilgili alana giriniz.

Daha sonra ödeme türü olarak 'Yurt Ücreti Ödemesi' seçeneğini tercih ediniz.

Kod doğrulama ekranına ise ekranda yer alan kodu yazınız.

Sonraki aşamada taksitleri görüntüleyebileceğiniz ve ödemenizi gerçekleştirebileceğiniz ekrana ulaşabilirsiniz.

KYK YURT BORCU ÖDEME İÇİN TIKLAYINIZ