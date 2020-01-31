KYK yurt borcu ödeme ekranı! KYK yurt borcu sorgulama
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt borcu ödeme ekranı, Ziraat Bankası'nın öğrenciler için özel olarak açtığı otomasyon aracılığıyla görüntülenebiliyor. KYK yurt borcu sorgulama ile birlikte ödeme işlemi de bu ekrandan yapılabilmektedir. Peki, KYK yurt borcu ödeme işlemi nasıl yapılır? İşte, KYK yurt borcu sorgulama ve ödeme ekranı
Eğitim öğretim dönemi boyunca, kaldıkları dönemin yurt ücretlerini ödemek isteyen öğrenciler, internet üzerinden KYK yurt borcu ödeme ekranı için sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, KYK yurt borcu sorgulama işlemi hakkında merak edilen bazı bilgiler
KYK YURT BORCU ÖDEME VE SORGULAMA EKRANI
KYK, yurt borcu sorgulama ekranına aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan, kredi kartı ile yurt ödemenizi gerçekleştirmeniz mümkündür.
Ekranda, 'İşlem' olarak yazılan bölümde 'KYK-YURT TAHSİLATLARI' işlemini tercih ediniz.
Daha sonra sizden talep edilen TC Kimlik Numarası ya da pasaport numaranızı ilgili alana giriniz.
Daha sonra ödeme türü olarak 'Yurt Ücreti Ödemesi' seçeneğini tercih ediniz.
Kod doğrulama ekranına ise ekranda yer alan kodu yazınız.
Sonraki aşamada taksitleri görüntüleyebileceğiniz ve ödemenizi gerçekleştirebileceğiniz ekrana ulaşabilirsiniz.
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